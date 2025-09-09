Вин Дизель создаст продолжение забытого фэнтези и вернёт с пенсии Майкла Кейна

Со времён проката в кинотеатрах « Последний охотник на ведьм» дорос до любимца фанатов по всему миру. Публика продолжает открывать и пересматривать его на всех платформах всё последнее десятилетие. Такой стойкий энтузиазм доказывает, что у зрителей есть ещё аппетит для новых историй по этому миру.