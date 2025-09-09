КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах
Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!

Классика

Марку Хэмиллу 70 лет! Знаете, кого он играл кроме Люка?
Как снимает Гильермо дель Торо. Рецепт идеального монстра
Новости

Вин Дизель создаст продолжение забытого фэнтези и вернёт с пенсии Майкла Кейна

Кот-император
9 сентября 09:00
458
1 минута на чтение
Фэнтези-боевик «Последний охотник на ведьм» с Вином Дизелем не был громким успехом ни в прокате, ни у критиков — как, впрочем, не был и провалом. Это был, скорее, личный проект Дизеля, давнего поклонника D&D, который давно хотел сняться в каком-нибудь фэнтези. Но в последние годы фильм довольно успешно прокатывался на стримингах, и именно это убедило студию Lionsgate дать ему второй шанс.
Студия анонсировала работу над продолжением, «Последним охотником на ведьм 2», которым займётся личная студия Дизеля One Race Films. Дизель вернётся к роли бессмертного охотника на нечисть Колдера и будет продюсером фильма.

Что удивительнее, ожидается и возвращение Майкла Кейна в роли его союзника и летописца, 36-го Долана. В последние годы Кейн, 92-летний ветеран кино, болел и в 2023-м объявил, что больше не планирует сниматься. Если он действительно появится в «Последнем охотнике 2», значит, сделал для Дизеля исключение.
Со времён проката в кинотеатрах «Последний охотник на ведьм» дорос до любимца фанатов по всему миру. Публика продолжает открывать и пересматривать его на всех платформах всё последнее десятилетие. Такой стойкий энтузиазм доказывает, что у зрителей есть ещё аппетит для новых историй по этому миру.
Адам Фогельсон, вице-президент студии Lionsgate

Кадр из средневекового пролога «Последнего охотника на ведьм» — по мнению многих, это лучшая часть фильма

А что это был за фильм?

Последний охотник на ведьм

Александр Гагинский

27.10.2015

28677

Как Вин Дизель пытался сыграть Ван Хельсинга.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Эмма Майерс хотела бы сыграть Макс из Life is Strange

Новости

Amazon отказался от прав на «Колесо времени» (если верить инсайдеру)
Но права не вернутся к наследникам.

Новости

Манга «Магическая битва» получила продолжение. Там на Землю вторгаются пришельцы!

Новости

«Чебурашка» получит новый мультсериал

Новости

Раскрыт актер на роль Весемира в 4 сезоне «Ведьмака». Он играл в «Гарри Поттере»
Ким Бодния покинул проект из-за конфликта в расписании.

Новости

Тизер-трейлер «Достать ножи: Проснись, мертвец»

Новости

«Я люблю Снежную королеву» — трейлер фэнтези «Ледяная башня»

Новости

Первый тизер сериала «Последний выживший самурай»
Премьера в ноябре.

Новости

«Заклятие 4» побеждает Marvel в прокате (но не нравится критикам)
Теперь это самая кассовая часть серии, несмотря на средние оценки.

Новости

Съёмки сериала по God of War — уже через полгода
Руководит процессом создатель «Галактики».
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты