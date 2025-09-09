Вин Дизель создаст продолжение забытого фэнтези и вернёт с пенсии Майкла Кейна

Фэнтези-боевик «Последний охотник на ведьм» с Вином Дизелем не был громким успехом ни в прокате, ни у критиков — как, впрочем, не был и провалом. Это был, скорее, личный проект Дизеля, давнего поклонника D&D, который давно хотел сняться в каком-нибудь фэнтези. Но в последние годы фильм довольно успешно прокатывался на стримингах, и именно это убедило студию Lionsgate дать ему второй шанс.
Студия анонсировала работу над продолжением, «Последним охотником на ведьм 2», которым займётся личная студия Дизеля One Race Films. Дизель вернётся к роли бессмертного охотника на нечисть Колдера и будет продюсером фильма.
Что удивительнее, ожидается и возвращение Майкла Кейна в роли его союзника и летописца, 36-го Долана. В последние годы Кейн, 92-летний ветеран кино, болел и в 2023-м объявил, что больше не планирует сниматься. Если он действительно появится в «Последнем охотнике 2», значит, сделал для Дизеля исключение.
Со времён проката в кинотеатрах «Последний охотник на ведьм» дорос до любимца фанатов по всему миру. Публика продолжает открывать и пересматривать его на всех платформах всё последнее десятилетие. Такой стойкий энтузиазм доказывает, что у зрителей есть ещё аппетит для новых историй по этому миру.
Адам Фогельсон, вице-президент студии Lionsgate
Кадр из средневекового пролога «Последнего охотника на ведьм» — по мнению многих, это лучшая часть фильма