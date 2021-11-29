Посмотрите яркий и стильный опенинг шестой части «Невероятных приключений ДжоДжо»

Warner Bros. представила опенинг шестой части «Невероятных приключений ДжоДжо» с подзаголовком «Каменный океан».

За анимацию отвечает студия Kamikaze Douga, которая ранее уже работала над вступительными заставками аниме-сериала, а заглавную песню исполняет певица ichigo из джей-рок группы Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rockets.

Напомним, в центре сюжета будет Джолин, дочь Джотаро Куджо, которую несправедливо обвиняют в убийстве и приговаривают к тюрьме. Однако героиня пробуждает свою силу и сбегает из заточения, чтобы сразиться с последователем Дио и спасти своего отца.

Первые 12 эпизодов выйдут 1 декабря.