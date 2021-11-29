    3
    Новости

    Посмотрите яркий и стильный опенинг шестой части «Невероятных приключений ДжоДжо»

    29 ноября 2021
    29.11.2021
    432
    0 минут на чтение
    Посмотрите яркий и стильный опенинг шестой части «Невероятных приключений ДжоДжо»

    Warner Bros. представила опенинг шестой части «Невероятных приключений ДжоДжо» с подзаголовком «Каменный океан».

    За анимацию отвечает студия Kamikaze Douga, которая ранее уже работала над вступительными заставками аниме-сериала, а заглавную песню исполняет певица ichigo из джей-рок группы Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rockets.

    Напомним, в центре сюжета будет Джолин, дочь Джотаро Куджо, которую несправедливо обвиняют в убийстве и приговаривают к тюрьме. Однако героиня пробуждает свою силу и сбегает из заточения, чтобы сразиться с последователем Дио и спасти своего отца.

    Первые 12 эпизодов выйдут 1 декабря.

    Читайте также

    Вышли два новых трейлера «Невероятных приключений ДжоДжо»

    Вышли два новых трейлера «Невероятных приключений ДжоДжо: Каменный океан»

     Дмитрий Кинский |  09.11.2021

    Премьера состоится 1 декабря.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю».
    0
    2563
    Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю». Мир без надежды

    Ориентальное фэнтези с тремя героями, которые пытаются оседлать бурю перемен.

    «Обитель зла: Раккун-Сити» снята точно по играм — но лучше ли? 3
    0
    7189
    «Обитель зла: Раккун-Сити» снята близко к играм — но лучше ли от того?

    Новая экранизация гораздо ближе к первоисточнику, чем серия с Милой Йовович. Но это, к сожалению, чуть ли не единственное преимущество новой версии. 

    Сериал «Аркейн» — событие, которое стоит видеть. Наш обзор 9
    0
    51540
    Сериал «Аркейн» — событие, которое стоит видеть. Наш обзор

    Если бы нам год назад сказали, что мультсериал по MOBA-игре станет достойным наследником «Легенды об Аанге», мы бы не поверили. Но это именно так!

    «Охотники за привидениями: Наследники» — правильная третья часть! Наш обзор 2
    0
    59204
    «Охотники за привидениями: Наследники» — правильная третья часть! Наш обзор

    Здесь  из каждого кадра сочится любовь к оригиналу, а новые персонажи умеют зацепить.

    «Соколиный глаз»: первые впечатления от сериала Marvel
    0
    99118
    «Соколиный глаз»: первые впечатления от сериала Marvel

    Лёгкий комедийный боевик, делающий ставку на сильный актёрский состав, но слегка скупой на экшен.

    Продолжения сериалов в декабре 2021: «Ведьмак» возвращается, «Пространство» кончается
    0
    110249
    Продолжения сериалов в декабре 2021: «Ведьмак» возвращается, «Пространство» кончается

    А ещё — хрононавты, динозавры, кентавры и средневековье!

    Новые сериалы декабря 2021: Боба Фетт, ДжоДжо и Санта 6
    0
    163359
    Новые сериалы декабря 2021: Боба Фетт, ДжоДжо и Санта

    А ещё — постапокалиптическая драма и мультсериал по вселенной «Как приручить дракона».

    «Прошлой ночью в Сохо» я видел мёртвую эпоху!
    0
    157673
    «Прошлой ночью в Сохо» я видел мёртвую эпоху!

    Впервые Эдгар Райт снял кино без тени комедии, зато с ностальгией по временам, в которые даже не жил.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить