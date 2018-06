Когда состоялась премьера «Последних джедаев», многие фанаты «Звёздных войн» остались недовольны. Одни просили исключить картину из канона, другие самостоятельно перемонтировали фильм и сделали из него «шовинистскую» версию. Картина настолько волнует поклонников саги, что они готовы снять свой собственный ремейк фильма Райана Джонсона!

Об этом 20 июня рассказала команда участников Remake The Last Jedi.

Our team of producers is offering to cover the budget for a remake of The Last Jedi in order to save Star Wars. Share this and spread the word to let @RobertIger & @Disney know you want this! This isn't a joke, we're ready to have the convo now! #RemakeTheLastJedi #StarWars — Remake The Last Jedi (@RMTheLastJedi) June 20, 2018

Наша команда продюсеров покроет расходы на бюджет ремейка «Последних джедаев». Поделитесь этим постом и расскажите всем, особенно Бобу Айгеру (главе Disney — прим. МирФ) и Disney, пусть знают, что вы этого хотите! Это не шутка, мы готовы начать переговоры!

Новость об этом фан-ремейке дошла в том числе и до тех, кто непосредственно работал над «Последними джедаями». Вопросами задаются сценарист и автор «Звёздных войн» Чак Вединг и актёр и продюсер Сет Роген.

Yo I’m very confused as to what your goal is here. You literally want to spend 200 million dollars remaking the last Jedi? And someone is giving you that money? I don’t get it. — Seth Rogen (@Sethrogen) June 21, 2018

Йоу, я обескуражен вашей идеей. Вы действительно хотите потратить 200 млн долларов на ремейк «Последних джедаев»? Кто вам даёт эти деньги? Я не понимаю.

И только Райан Джонсон, режиссёр «Последних джедаев», очень-очень хочет увидеть, что получится у энтузиастов:

please please please please pleeeeeeeaaaase please actually happen please please please please please 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 https://t.co/mNpSjgovax — Rian Johnson (@rianjohnson) June 21, 2018

пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожааааааалуйста очень хочу увидеть

На сайте проекта любой пользователь может «пожертвовать» сумму на этот проект за вознаграждение. Но портал никаких денег не снимает — суть в том, что все участники будут услышаны. Все траты якобы покроют продюсеры. Таким нехитрым образом пользователи пожертвовали свыше 64 млн долларов на момент написания новости.