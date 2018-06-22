Когда состоялась премьера «Последних джедаев», многие фанаты «Звёздных войн» остались недовольны. Одни просили исключить картину из канона, другие самостоятельно перемонтировали фильм и сделали из него «шовинистскую» версию. Картина настолько волнует поклонников саги, что они готовы снять свой собственный ремейк фильма Райана Джонсона!

Об этом 20 июня рассказала команда участников Remake The Last Jedi.

Наша команда продюсеров покроет расходы на бюджет ремейка «Последних джедаев». Поделитесь этим постом и расскажите всем, особенно Бобу Айгеру (главе Disney — прим. МирФ) и Disney, пусть знают, что вы этого хотите! Это не шутка, мы готовы начать переговоры!

Новость об этом фан-ремейке дошла в том числе и до тех, кто непосредственно работал над «Последними джедаями». Вопросами задаются сценарист и автор «Звёздных войн» Чак Вединг и актёр и продюсер Сет Роген.

Йоу, я обескуражен вашей идеей. Вы действительно хотите потратить 200 млн долларов на ремейк «Последних джедаев»? Кто вам даёт эти деньги? Я не понимаю.

И только Райан Джонсон, режиссёр «Последних джедаев», очень-очень хочет увидеть, что получится у энтузиастов:

пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожааааааалуйста очень хочу увидеть

На сайте проекта любой пользователь может «пожертвовать» сумму на этот проект за вознаграждение. Но портал никаких денег не снимает — суть в том, что все участники будут услышаны. Все траты якобы покроют продюсеры. Таким нехитрым образом пользователи пожертвовали свыше 64 млн долларов на момент написания новости.

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Кот-редактор
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