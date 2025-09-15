Кидман и Буллок снова ведьмы: снято продолжение колдовского фильма из 1990-х

Актриса Николь Кидман сообщила, что съёмки фильма «Практическая магия 2 » завершены. Она опубликовала небольшой ролик, в котором героини Кидман и Сандры Буллок вместе уходят в закат.

Это продолжение романтического и колдовского фильма 1998 года «Практическая магия», основанного на книге Элис Хофман. Молодые Кидман и Буллок играли в нём двух сестёр, Джиллиан и Салли Оуэнс — потомственных ведьм, которые с помощью магии решают проблемы в личной жизни и мстят злодеям.