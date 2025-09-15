КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий
«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики
«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах
Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры

Классика

Сексуальные героини мультфильмов: Топ-10
Как создавались «Чужие» Джеймса Кэмерона
Новости

Кидман и Буллок снова ведьмы: снято продолжение колдовского фильма из 1990-х

Кот-император
15 сентября 11:30
118
1 минута на чтение
Актриса Николь Кидман сообщила, что съёмки фильма «Практическая магия 2» завершены. Она опубликовала небольшой ролик, в котором героини Кидман и Сандры Буллок вместе уходят в закат.
Это продолжение романтического и колдовского фильма 1998 года «Практическая магия», основанного на книге Элис Хофман. Молодые Кидман и Буллок играли в нём двух сестёр, Джиллиан и Салли Оуэнс — потомственных ведьм, которые с помощью магии решают проблемы в личной жизни и мстят злодеям.
Продолжение спустя 27 лет сняла Сюзанна Бир, режиссёр «Птичьего короба». Оно основано на новой книге Хофман, написанной в 2021 году — финальной части цикла, где героиням приходится спасать от любовного проклятия уже своих детей. Премьера второй части ожидается 18 сентября 2026 года (в США; о российском прокате пока неизвестно).

видео: Николь Кидман

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Премия «Эмми»-2025: полный список победителей

Новости

4 сезон «Ведьмака» с Лиамом Хэмсвортом: тизер, кадры и дата выхода
Ирденом ходи!

Новости

Новая Fire Emblem и Resident Evil Requiem — что показали на Nintendo Direct

Новости

Первый тизер сиквела «Братьев Супер Марио в кино»

Новости

Милош Бикович и Евгений Чебатков на первых фото фэнтези-сериала «Тайный город»
Сериал выйдет в 2026 году.

Новости

Paramount хочет купить Warner Bros. Discovery

Новости

Новый трейлер «Буратино» с Федором Бондарчуком в роли Карабаса-Барабаса
Премьера ожидается 1 января.

Новости

Генри Кавилл получил травму, съёмки нового «Горца» откладываются
Вероятно, до 2026 года.

Новости

Первые официальные изображения Доктора Дума, которого сыграет Роберт Дауни-младший (и намёк на Людей Икс)
Если честно, ничего особенного.

Новости

Сериал «Основание» продлили на 4 сезон с новыми шоураннерами
Его продлили в день выхода финала.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты