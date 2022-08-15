Private Division и Weta Workshop делают игру по «Властелину колец»

Private Division и игровое подразделение Weta Workshop объявили, что в производстве находится игра во вселенной «Властелина колец».
Проект находится на раннем этапе разработки, и пока что никаких подробностей о нем нет. Но, по словам Weta Workshop, он будет отличаться от других тайтлов во франшизе. О чем конкретно идет речь, непонятно.
Private Division, выступившая издателем The Outer Worlds, рассчитывает выпустить игру в 2024 финансовом году — то есть, в период с апреля 2023-го по март 2024 года.
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