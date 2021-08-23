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    Новости

    Продолжение «Атаки титанов» выйдет в январе 2022 года

    23 августа 2021
    23.08.2021
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    Продолжение «Атаки титанов» выйдет в январе 2022 года

    Авторы «Атаки титанов» (в оригинале Shingeki no Kyojin) уточнили, что вторая часть четвертого и заключительного сезона аниме стартует в январе 2022 года.

    Напомним, первая часть закончилась на внезапном штурме острова Парадиз армией и титанами Марлии.

    А в продолжении фанаты увидят, чем обернулась атака Марлии, а также что задумал Эрен на самом деле и почему он так подозрительно себя ведет.

    Постановкой занимается Юитиро Хаяси, наиболее известный по «Дорохэдоро», а музыку написали Хироюки Савано и Кота Ямамото, работавшпе над «Семи смертными грехами».

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