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    Новости

    Провожайте 2021 год с «Моделью для сборки» 30 декабря

    24 декабря 2021
    24.12.2021
    503
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    Литературно-музыкальная программа «Модель для сборки» объявила, что вечером 30 декабря в Москве пройдет фэнтезийное мероприятие.

    Посетителей ждут отборные рассказы от лучших сказочников, колдовская музыка и магическая елка.

    Во главе всего это шоу будет Влад Копп. За музыку будут отвечать Dj Михаил Габович и Dj Андрей Эддисон. А собирателем рассказов выступит Сергей Чекмаев.

    Сама вечеринка будет в двух отделениях с антрактом. Вход откроется в 19:00 по МСК, а начнется все — в 20:00 по МСК.

    Все подробности вы можете узнать на сайте.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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