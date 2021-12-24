Провожайте 2021 год с «Моделью для сборки» 30 декабря

Литературно-музыкальная программа «Модель для сборки» объявила, что вечером 30 декабря в Москве пройдет фэнтезийное мероприятие.

Посетителей ждут отборные рассказы от лучших сказочников, колдовская музыка и магическая елка.

Во главе всего это шоу будет Влад Копп. За музыку будут отвечать Dj Михаил Габович и Dj Андрей Эддисон. А собирателем рассказов выступит Сергей Чекмаев.

Сама вечеринка будет в двух отделениях с антрактом. Вход откроется в 19:00 по МСК, а начнется все — в 20:00 по МСК.

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