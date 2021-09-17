Раздача: Speed Brawl, Tharsis, Titan Quest и Jagged Alliance

16 сентября в Epic Games Store стартовала еженедельная раздача. На этот раз бесплатно можно забрать Speed Brawl и Tharsis.

Кроме того, THQ Nordic сейчас бесплатно отдает Titan Quest Anniversary Edition и Jagged Alliance Gold Edition в Steam.

Speed Brawl — «битэмап», действие которого разворачивается в альтернативном Лондоне в 1888 году, где люди устраивают турниры против жуков-селенитов с Луны.

Tharsis — пошаговая стратегия в космосе, в которой игроку нужно сохранить жизни и рассудок космонавтов экипажа, попавшего в чрезвычайную ситуацию.

Titan Quest Anniversary Edition — сборник, в который входят обновленные и местами сильно переработанные Titan Quest и дополнения Immortal Throne.