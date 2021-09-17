Раздача: Speed Brawl, Tharsis, Titan Quest и Jagged Alliance

16 сентября в Epic Games Store стартовала еженедельная раздача. На этот раз бесплатно можно забрать Speed Brawl и Tharsis.
Кроме того, THQ Nordic сейчас бесплатно отдает Titan Quest Anniversary Edition и Jagged Alliance Gold Edition в Steam.
- Speed Brawl — «битэмап», действие которого разворачивается в альтернативном Лондоне в 1888 году, где люди устраивают турниры против жуков-селенитов с Луны.
- Tharsis — пошаговая стратегия в космосе, в которой игроку нужно сохранить жизни и рассудок космонавтов экипажа, попавшего в чрезвычайную ситуацию.
- Titan Quest Anniversary Edition — сборник, в который входят обновленные и местами сильно переработанные Titan Quest и дополнения Immortal Throne.
- Jagged Alliance Gold Edition — сборник, в который входят оригинальная Jagged Alliance и дополнение Deadly Games.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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