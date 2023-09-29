Разработчики отмененной настолки по «Мятежной Луне» подали в суд на Netflix

Evil Genius Game подала в суд на Netflix из-за «неправомерного расторжения» контракта на создание настольной ролевой игры по мотивам «Мятежной Луны» Зака Снайдера.

Настолку хотели приурочить к дате выхода фильма (22 декабря 2023 года), а прибыль должны были разделить между двумя компаниями.

В иске утверждается, что для Зака Снайдера эта TTRPG была очень важной для развития франшизы в будущем. Поэтому студия переключила все свое внимание с других проектов на работу над этой игрой.

EGG разработала для игры 228-страничную библию с лором, 430-страничное руководство для игрока и 337-страничный гайд для мастера игры.

Однако Netflix обвинил разработчика в нарушении Соглашения о конфиденциальности, якобы показав контент по «Мятежной Луне» на промышленной выставке и показав изображения для игры розничным продавцам.