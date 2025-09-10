КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Режиссер третьего сезона «Ванпанчмена» занизил ожидания фанатов

Дмитрий Кинский
10 сентября 19:17
114
1 минута на чтение
Режиссер третьего сезона «Ванпанчмена» Симпэй Нагаи честно сказал, что продолжение популярного аниме-сериала не будет таким же зрелищным, как первый сезон.
Вероятно, это связано с тем, что у постановщика недостаточно опыта в создании экшен-сцен. Ранее он работал над эпизода «Повара-бойца Сомы», «Психопаспорта» и «Гангсты».
Симпэй Нагаи
Возможно, третий сезон не сравнится с первым сезоном. Но аниме пропитано упорством и изобретательностью авторов. Пожалуйста, хотя бы смиритесь с этим.
Ранее фанаты высказывали недовольство качество анимации, которое показали в дебютном трейлере третьего сезона «Ванпачмена». Особенно с учетом шестилетней паузы с момента выхода второго сезона.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
