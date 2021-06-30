Remedy работает над кооперативным спин-оффом Control

Remedy Entertainment подписала контракт с 505 Games, и теперь они вместе займутся разработкой двух новых проектов во вселенной Control.

Первый — кооперативный спин-офф Control под рабочим названием Condor, рассчитанный на четырех человек. Компании собираются инвестировать в него 25 миллионов евро, которые они разделят пополам.

Второй — эдакое продолжение Control с большим бюджетом, в котором разработчики хотят расширить лор франшизы.

Вот что сказал геймдиректор серии Микаэль Касуринен по этому поводу:

Мы понимаем, что многие скептически отнесутся к мультиплееру. Но я верю, что мы можем создать кооперативную игру без ущерба уникальной ДНК франшизы и истории, которую мы хотим рассказать.

По словам разработчика, команде придется пересмотреть своей подход к работе и мышление, но компания рассматривает это как захватывающий творческий вызов.

Мы хотим создать что-то увлекательное, но в то же время знакомое, чтобы каждый наш фанат мог запустить игру и почувствовать себя как дома.

Что касается новой одиночной Control, то она будет гораздо амбициознее первой части, но в подробности студия пока вдаваться не может.

Напомним, сейчас Remedy также работает над мультиплеерным экшеном под названием Vanguard и сиквелом Alan Wake.