Remedy работает над кооперативным спин-оффом Control

Remedy Entertainment подписала контракт с 505 Games, и теперь они вместе займутся разработкой двух новых проектов во вселенной Control.
Первый — кооперативный спин-офф Control под рабочим названием Condor, рассчитанный на четырех человек. Компании собираются инвестировать в него 25 миллионов евро, которые они разделят пополам.
Второй — эдакое продолжение Control с большим бюджетом, в котором разработчики хотят расширить лор франшизы.
Вот что сказал геймдиректор серии Микаэль Касуринен по этому поводу:
Мы понимаем, что многие скептически отнесутся к мультиплееру. Но я верю, что мы можем создать кооперативную игру без ущерба уникальной ДНК франшизы и истории, которую мы хотим рассказать.
По словам разработчика, команде придется пересмотреть своей подход к работе и мышление, но компания рассматривает это как захватывающий творческий вызов.
Мы хотим создать что-то увлекательное, но в то же время знакомое, чтобы каждый наш фанат мог запустить игру и почувствовать себя как дома.
Что касается новой одиночной Control, то она будет гораздо амбициознее первой части, но в подробности студия пока вдаваться не может.
Напомним, сейчас Remedy также работает над мультиплеерным экшеном под названием Vanguard и сиквелом Alan Wake.
-
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.