Ремейк Gothic: русский трейлер появился в сети

Кот-император
8 августа 15:20
1 минута на чтение
Разработчики THQ Nordic опубликовали на своём YouTube-канале трейлер ремейка Gothic на разных языках — в том числе на русском. В нём нам представляют мир игры, описывая разные его стороны и конфликты. Отечественную версию озвучил актёр Фёдор Сухов, работавший ещё над дубляжом старой «Готики» в 2000-е.
Релиз новой версии Gothic ожидается в начале 2026 года. В новой версии будет не только улучшенная графика, но и контент, который планировался, но не вошёл в первоначальную версию игры, вышедшую в 2001 году.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

