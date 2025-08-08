Ремейк Gothic: русский трейлер появился в сети

Разработчики THQ Nordic опубликовали на своём YouTube-канале трейлер ремейка Gothic на разных языках — в том числе на русском. В нём нам представляют мир игры, описывая разные его стороны и конфликты. Отечественную версию озвучил актёр Фёдор Сухов, работавший ещё над дубляжом старой «Готики» в 2000-е.
Релиз новой версии Gothic ожидается в начале 2026 года. В новой версии будет не только улучшенная графика, но и контент, который планировался, но не вошёл в первоначальную версию игры, вышедшую в 2001 году.
