Ремейк «Геркулеса» будет более экспериментальным

Продюсеры ремейка «Геркулеса» братья Руссо в одном из интервью рассказали, что фильм будет куда более экспериментальным по тону и исполнению, чем прошлые перезапуски Disney.

При этом лента, как и оригинальный мультфильм, останется боевиком с элементами мюзикла.

Нынешняя аудитория научена TikTok, верно? Каковы ее ожидания от того, как выглядит и ощущается мюзикл? Это может помочь нам немного раздвинуть границы того, как можно сделать современный мюзикл.

Премьера «Геркулеса», режиссером которого выступает Гай Ричи, состоится в 2023 году.