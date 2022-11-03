Ремейк «Геркулеса» будет более экспериментальным

Продюсеры ремейка «Геркулеса» братья Руссо в одном из интервью рассказали, что фильм будет куда более экспериментальным по тону и исполнению, чем прошлые перезапуски Disney.
При этом лента, как и оригинальный мультфильм, останется боевиком с элементами мюзикла.
Нынешняя аудитория научена TikTok, верно? Каковы ее ожидания от того, как выглядит и ощущается мюзикл? Это может помочь нам немного раздвинуть границы того, как можно сделать современный мюзикл.
Премьера «Геркулеса», режиссером которого выступает Гай Ричи, состоится в 2023 году.
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