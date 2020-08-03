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    Новости

    Режиссер «Чудо-женщины» хочет уйти из франшизы после третьей части

    3 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    03.08.2020
    3878
    0 минут на чтение
    Режиссер «Чудо-женщины» хочет уйти из франшизы после третьей части

    Режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс в недавнем интервью призналась, что третья часть, скорее всего, будет последним фильмом во франшизе, который она снимет.

    По словам постановщицы, именно поэтому она должна показать в нем все то, что изначально хотела.

    «Чудо-женщина 1984» дала мне возможность показать все то, чему не хватило места в первой части. <…> В действительности мы не видели, на что героиня способна. Мне очень интересно показать ее на пике возможностей. В то же время мне важно, чтобы была внутренняя борьба. Она не только борется со злом, но и показывает плохим людям, как быть лучше. <…> Третья часть, вероятно, будет последней для меня, поэтому я должна показать в ней все, что хочу. Надо это хорошенько обдумать.

    Напомним, что Дженкинс также работает над спин-оффом «Чудо-женщины» — про амазонок с острова Темискира.

    «Чудо-женщина 1984» должна выйти в кинотеатрах 1 октября.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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