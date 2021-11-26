Режиссер «Легенды о Зеленом рыцаре» напишет сценарий для фильма по роману Виктории Шваб

Режиссер «Легенды о Зеленом рыцаре» Дэвид Лоури напишет сценарий для экранизации фантастического романа «Незримая жизнь Адди Ларю» Виктории Шваб.
В этом именитому постановщику поможет его жена Августина Фриззелл (пилот «Эйфории») — и она же займется съемками фильма.
По сюжету молодая француженка Аделин в начале 18 века заключает сделку с темным богом, чтобы обрести свободу и бессмертие. Только вместе с этим героиня была проклята: ее забывают все, с кем она встречается. Все, кроме одного юноши, который запоминает ее имя.
К слову, книга «Незримая жизнь Адди Ларю» вышла в этом году на русском языке под крылом издательства Inspiria.
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