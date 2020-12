Зак Снайдер в разговоре с фанатами в Vero неожиданно рассказал, что режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет в марте 2021 года.

Вместе с этим постановщик в очередной раз выразил недовольство оригинальной картиной.

