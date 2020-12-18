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    Новости

    Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет в марте 2021 года

    18 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    18.12.2020
    637
    0 минут на чтение
    Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет в марте 2021 года

    Зак Снайдер в разговоре с фанатами в Vero неожиданно рассказал, что режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет в марте 2021 года.

    Вместе с этим постановщик в очередной раз выразил недовольство оригинальной картиной.

    Я лишь надеюсь, что вы забудете о существовании этой версии, когда увидите мой фильм в марте.

    Напомним, хронометраж новой «Лиги справедливости» составит примерно 4 часа, а саму картину поделят на 4 эпизода.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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