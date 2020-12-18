Зак Снайдер в разговоре с фанатами в Vero неожиданно рассказал, что режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет в марте 2021 года.

Вместе с этим постановщик в очередной раз выразил недовольство оригинальной картиной.

Я лишь надеюсь, что вы забудете о существовании этой версии, когда увидите мой фильм в марте.

Zack Snyder has confirmed Zack Snyder’s Justice League will debut on HBO Max in March! pic.twitter.com/MnoIvmVEfe — Reviews by Brooks (@brookstweetz) December 17, 2020

Напомним, хронометраж новой «Лиги справедливости» составит примерно 4 часа, а саму картину поделят на 4 эпизода.