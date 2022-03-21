Российские киносети заморозят цены. Показывать будут фильмы Болливуда и Южной Кореи

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Руководители пяти крупнейших киносетей страны (объединение «Синема парка» и «Формулы кино», «Каро», «Киномакс», «Синема стар» и «Премьер-зал») заявили, что не планируют повышать цены на билеты и продукцию кинобара.

В заявлении отмечается: такое решение приняли из-за того, что поход в кино для россиян — один из наиболее популярных видов досуга.

Задача – сохранить его доступным и актуальным, даже несмотря на резко возросшие затраты на лампы и комплектующие к проекторам, стоимость которых вслед за курсом валют повысилась примерно на 80% Алексей Васясин, гендиректор объединённой сети «Формулы кино» и «Синема парк»

Тем более, отмечают руководители, после решений голливудских студий уйти с рынка, в кинотеатрах попросту нет контента, который был бы высоко востребован у кинозрителей.

Кинотеатры хотят предложить зрителям российские премьеры, хиты прошлых лет, советскую и зарубежную классику, релизы Болливуда, Южной Кореи, Латинской Америки.

Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев считает, что объективных причин для повышения цен пока нет. Заявление киносетей о заморозке цен он назвал «маркетинговым ходом».