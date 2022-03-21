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    Новости

    Российские киносети заморозят цены. Показывать будут фильмы Болливуда и Южной Кореи

    21 марта 2022
    21.03.2022
    483
    0 минут на чтение
    Российские киносети заморозят цены. Показывать будут фильмы Болливуда и Южной Кореи

    Photo by Samuel Regan-Asante on Unsplash

    Руководители пяти крупнейших киносетей страны (объединение «Синема парка» и «Формулы кино», «Каро», «Киномакс», «Синема стар» и «Премьер-зал») заявили, что не планируют повышать цены на билеты и продукцию кинобара.

    В заявлении отмечается: такое решение приняли из-за того, что поход в кино для россиян — один из наиболее популярных видов досуга.

    Задача – сохранить его доступным и актуальным, даже несмотря на резко возросшие затраты на лампы и комплектующие к проекторам, стоимость которых вслед за курсом валют повысилась примерно на 80%

    Алексей Васясин, гендиректор объединённой сети «Формулы кино» и «Синема парк»

    Тем более, отмечают руководители, после решений голливудских студий уйти с рынка, в кинотеатрах попросту нет контента, который был бы высоко востребован у кинозрителей.

    Кинотеатры хотят предложить зрителям российские премьеры, хиты прошлых лет, советскую и зарубежную классику, релизы Болливуда, Южной Кореи, Латинской Америки.

    Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев считает, что объективных причин для повышения цен пока нет. Заявление киносетей о заморозке цен он назвал «маркетинговым ходом».

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