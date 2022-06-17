Российские кинотеатры перестали платить Голливуду за уже вышедшие фильмы

По данным издания «Ведомости», этой весной российские кинотеатры перестали платить голливудским киностудиям за уже вышедшие картины.
Это ответная мера на отказ от проката в России фильмов Disney, Warner Bros., Sony и Universal, в результате которого киносети понесли серьезные убытки.
Задолженности есть почти у всех отечественных кинотеатров, среди которых «Синема Парк», «Киномакс», «Формула кино» и «Премьер-зал». А отчисления заморозили в том числе за ленты, созданные совместно российскими и западными компаниями.
Киносети стараются восполнить пустоту фильмами Болливуда, роликами известных ютуберов, а также трансляцией концертов и спортивных мероприятий, но этого недостаточно. Даже с учетом этого их доходы упали на 65%.
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Редактор
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