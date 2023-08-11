Фото: Космический центр «Восточный»

В ночь с 10 на 11 августа в 02:10:57 мск с площадки 1С космодрома Восточный стартовал «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Это первая лунная миссия в современной РФ. Предыдущий аппарат — советскую станцию «Луна-24» — запускали в 1976 году.

«Роскосмос» отчитался, что ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и вывел автоматическую станцию на траекторию перелёта к Луне.

16 августа станция выйдет на окололунную круговую орбиту высотой 100 км. А прилунение запланировано на Южном полюсе 21 августа — в районе к северу от кратера Богуславский. После прилунения станция будет работать год.

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Характеристики аппаратов

«Луна-25» запущена для двух задач. Во-первых, с её помощью учёные отработают мягкую посадку в околополярной области спутника. Во-вторых, станция будет проводить контактные исследования лунного грунта на наличие льда.

Как сообщает глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, компания планирует запустить следующие автоматические аппараты в ходе трёх миссий с 2027-го по 2030-й.

Это комплекс автоматических исследований Луны, и после этого мы с коллегами из Китая будем уже переходить к следующей фазе — возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы. Юрий Борисов, глава «Роскосмоса»