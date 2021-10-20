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    Новости

    Руби Роуз раскрыла настоящую причину ухода из «Бэтвумен». Все ОЧЕНЬ плохо

    20 октября 2021
    20.10.2021
    3096
    0 минут на чтение
    Руби Роуз раскрыла настоящую причину ухода из «Бэтвуме

    Изначально предполагалось, что Руби Роуз оставила «Бэтвумен» из-за большой нагрузки. Но актриса раскрыла настоящую причину своего ухода. Без серьезных обвинений в адрес создателей сериала не обошлось.

    Так, бывший президент Warner Bros. Television заставлял вернуться Роуз к съемкам через 10 дней после травмы шеи под угрозой увольнений всей команды. Председатель объяснял это тем, что из-за актрисы компания может потерять миллионы долларов.

    По словам Руби, шоураннер «Бэтвумен» Кэролайн Дрис посетила съемочную площадку всего 4 раза за год. Кроме того, она пыталась завершить съемки первого сезона во время пандемии, когда все остальные шоу CW остановили производство.

    Также актер Дугрей Скотт обидел девушку-дублера и «кричал на женщин, как маленькая сучка».

    А еще Роуз заставили поделиться с фанатами роликом, в котором говорилась, что она не сможет заглянуть на Comic-Con из-за проблем с расписанием.

    Перестаньте спрашивать, вернусь ли я в этот ужасный сериал. Я не соглашусь на это ни за какую сумму денег. Даже если к моей голове приставят дуло пистолета.

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     Дмитрий Кинский |  21.05.2020

    Сейчас актрисе ищут замену.

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