Руби Роуз раскрыла настоящую причину ухода из «Бэтвумен». Все ОЧЕНЬ плохо

Изначально предполагалось, что Руби Роуз оставила «Бэтвумен» из-за большой нагрузки. Но актриса раскрыла настоящую причину своего ухода. Без серьезных обвинений в адрес создателей сериала не обошлось.

Так, бывший президент Warner Bros. Television заставлял вернуться Роуз к съемкам через 10 дней после травмы шеи под угрозой увольнений всей команды. Председатель объяснял это тем, что из-за актрисы компания может потерять миллионы долларов.

По словам Руби, шоураннер «Бэтвумен» Кэролайн Дрис посетила съемочную площадку всего 4 раза за год. Кроме того, она пыталась завершить съемки первого сезона во время пандемии, когда все остальные шоу CW остановили производство.

Также актер Дугрей Скотт обидел девушку-дублера и «кричал на женщин, как маленькая сучка».

А еще Роуз заставили поделиться с фанатами роликом, в котором говорилась, что она не сможет заглянуть на Comic-Con из-за проблем с расписанием.