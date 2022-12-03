Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией файтинга Sifu про кунг-фу

Deadline сообщает, что Дерек Колстад и его студия Story Kitchen работают над киноадаптацией файтинга Sifu про восточные единоборства. Колстад — один из создателей франшизы «Джон Уик», а также он участвовал в написании сценария сериала «Сокол и Зимний солдат» и фильма «Никто».

Дерек Колстад напишет сценарий художественного фильма по игре, а режиссёра ещё предстоит найти. Игровая студия Sloclap, создавшая игру, также задействована в проекте.

По сюжету Sifu ученик мастера кунг-фу хочет отомстить убийцам своей семьи. Основным вдохновением для игры стали гонконгские боевики о кунг-фу. Одна из особенностей игры — система старения: каждый раз, когда персонаж умирает, он воскресает на том же месте, но становится старше на год или несколько лет. Так авторы стремились отразить основную ценность кунг-фу — «мастерство приходит с практикой».