Сэйю «Ковбоя Бибопа» озвучат своих героев в сериале Netflix

Netflix объявил, что героев телеадаптации «Ковбоя Бибопа» в Японии озвучат актеры из оригинального аниме-сериала — в полном составе.
В их числе Коити Ямадэра (Спайк), Тайтен Кусуноки (Джет Блэк), Мэгуми Хаясибара (Фэй), Норио Вакамото (Вишез), Гара Такасима (Джулия), Цутому Тареки (Панч) и другие.
Ранее стало известно, что саундтрек к сериалу напишет Ёко Канно, которая выступила композитором аниме Синъитиро Ватанабэ.
Премьера «Ковбоя Бибопа» состоится 19 ноября.
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Дмитрий Кинский | 26.09.2021
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