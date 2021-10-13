Сэйю «Ковбоя Бибопа» озвучат своих героев в сериале Netflix

Netflix объявил, что героев телеадаптации «Ковбоя Бибопа» в Японии озвучат актеры из оригинального аниме-сериала — в полном составе.

В их числе Коити Ямадэра (Спайк), Тайтен Кусуноки (Джет Блэк), Мэгуми Хаясибара (Фэй), Норио Вакамото (Вишез), Гара Такасима (Джулия), Цутому Тареки (Панч) и другие.

Ранее стало известно, что саундтрек к сериалу напишет Ёко Канно, которая выступила композитором аниме Синъитиро Ватанабэ.

Премьера «Ковбоя Бибопа» состоится 19 ноября.