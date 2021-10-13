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    Новости

    Сэйю «Ковбоя Бибопа» озвучат своих героев в сериале Netflix

    13 октября 2021
    13.10.2021
    1026
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    Netflix объявил, что героев телеадаптации «Ковбоя Бибопа» в Японии озвучат актеры из оригинального аниме-сериала — в полном составе.

    В их числе Коити Ямадэра (Спайк), Тайтен Кусуноки (Джет Блэк), Мэгуми Хаясибара (Фэй), Норио Вакамото (Вишез), Гара Такасима (Джулия), Цутому Тареки (Панч) и другие.

    Ранее стало известно, что саундтрек к сериалу напишет Ёко Канно, которая выступила композитором аниме Синъитиро Ватанабэ.

    Премьера «Ковбоя Бибопа» состоится 19 ноября.

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    Собрали все самое главное с трансляции.

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    Редактор
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