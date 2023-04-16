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    Сериал «Подземелья и драконы» от Paramount+ обрёл шоураннера — им стал Дрю Кревелло

    16 апреля 2023
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    16.04.2023
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    Дрю Кревелло, сценарист и продюсер, а также бывший вице-президент по кинопроизводству Fox, назначен шоураннером сериала «Подземелья и драконы» от Paramount+. Для него это будет второй шоураннерский проект после сериала «Не сработало» (WeCrashed) с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй для Apple TV+.

    Важно отметить, что шоу по настольной ролевой игре не будет связано с фильмом «Подземелья и драконы: Честь среди воров», тоже выпущенным кинокомпаниями eOne и Paramount. Пока неизвестно, какую историю из вселенной «Подземелий и драконов» адаптирует сериал.

    Кревелло будет работать над проектом совместно с режиссёром Роусоном Маршаллом Тёрбером, известным по фильмам «Мы — Миллеры», «Небоскрёб». Тёрбер выступает автором идеи и сценаристом пилотной серии, а также сядет в режиссёрское кресло первого эпизода.

    Проект разрабатывается компаниями eOne и Paramount Pictures, причём ведущая студия — это eOne. Ожидается, что сериал станет самым масштабным телевизионным проектом eOne и запустит телевселенную с множеством связанных между собой сериалов. Paramount+ заказали сразу весь сезон проекта.

    Всего в первом сезоне будет 8 эпизодов.

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     Александр Стрепетилов |  01.04.2023 |  17712

    Отличная комедийное приключенческое фэнтези, которое не пытается запускать свою вселенную, а концентрируется на небольшой и понятной истории. 

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