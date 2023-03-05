Сет Роген раскрыл актёрский состав нового мультфильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский беспредел»

На Nickelodeon Kids’ Choice Awards Сет Роген раскрыл, кто будет озвучивать персонажей в новом полнометражном мультфильме «Черепашки-ниндзя: Мутантский беспредел» (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem). Его разрабатывают Paramount Pictures, Nickelodeon Movies и Point Grey Productions.

Актёрский состав оказался по-настоящему звёздным:

Учитель Сплинтер — Джеки Чан

— Джеки Чан Леонардо — Николя Канту

— Николя Канту Донателло — Миха Абби

— Миха Абби Микеланджело — Шеймон Браун мл.

— Шеймон Браун мл. Рафаэль — Брэйди Нун

— Брэйди Нун Бибоп — Сет Роген

— Сет Роген Рокстеди — Джон Сина

— Джон Сина мутант-геккон Мондо Гекко — Пол Радд

— Пол Радд учёный Бакстер Стокман — Джанкарло Эспозито

— Джанкарло Эспозито Эйприл О’Нил — Айо Эдебири

— Айо Эдебири Кожеголовый — Роуз Бирн

— Роуз Бирн Эйприл — Айо Эдебири .

Также в актёрском составе значатся рэперы Пост Малоун (Мен Рей) и Айс Кьюб (Суперфлай), звезда «Чем мы заняты в тени» Натасия Деметриу (Вингнат) и комик Хэннибал Бересс (Чингис Лягушка).

В режиссёрское кресло сел Джефф Роу («Митчеллы против машин»), а по сюжету четыре брата-черепахи пытаются завоевать любовь Нью-Йорка, противостоя армии мутантов.

Премьера мультфильма состоится 4 августа.

Тизер-трейлер

Логотип новых «Черепашек-ниндзя»