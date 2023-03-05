Сет Роген раскрыл актёрский состав нового мультфильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский беспредел»

На Nickelodeon Kids’ Choice Awards Сет Роген раскрыл, кто будет озвучивать персонажей в новом полнометражном мультфильме «Черепашки-ниндзя: Мутантский беспредел» (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem). Его разрабатывают Paramount Pictures, Nickelodeon Movies и Point Grey Productions.
Актёрский состав оказался по-настоящему звёздным:
- Учитель Сплинтер — Джеки Чан
- Леонардо — Николя Канту
- Донателло — Миха Абби
- Микеланджело — Шеймон Браун мл.
- Рафаэль — Брэйди Нун
- Бибоп — Сет Роген
- Рокстеди — Джон Сина
- мутант-геккон Мондо Гекко — Пол Радд
- учёный Бакстер Стокман — Джанкарло Эспозито
- Эйприл О’Нил — Айо Эдебири
- Кожеголовый — Роуз Бирн
- Эйприл — Айо Эдебири .
Также в актёрском составе значатся рэперы Пост Малоун (Мен Рей) и Айс Кьюб (Суперфлай), звезда «Чем мы заняты в тени» Натасия Деметриу (Вингнат) и комик Хэннибал Бересс (Чингис Лягушка).
В режиссёрское кресло сел Джефф Роу («Митчеллы против машин»), а по сюжету четыре брата-черепахи пытаются завоевать любовь Нью-Йорка, противостоя армии мутантов.
Премьера мультфильма состоится 4 августа.
Тизер-трейлер
Логотип новых «Черепашек-ниндзя»
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