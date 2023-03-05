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    Сет Роген раскрыл актёрский состав нового мультфильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский беспредел»

    5 марта 2023
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    05.03.2023
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    На Nickelodeon Kids’ Choice Awards Сет Роген раскрыл, кто будет озвучивать персонажей в новом полнометражном мультфильме «Черепашки-ниндзя: Мутантский беспредел» (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem). Его разрабатывают Paramount Pictures, Nickelodeon Movies и Point Grey Productions.

    Актёрский состав оказался по-настоящему звёздным:

    • Учитель Сплинтер — Джеки Чан
    • Леонардо — Николя Канту
    • Донателло — Миха Абби
    • Микеланджело — Шеймон Браун мл.
    • Рафаэль — Брэйди Нун
    • Бибоп — Сет Роген
    • Рокстеди — Джон Сина
    • мутант-геккон Мондо Гекко — Пол Радд
    • учёный Бакстер Стокман — Джанкарло Эспозито
    • Эйприл О’Нил — Айо Эдебири
    • Кожеголовый — Роуз Бирн
    • Эйприл — Айо Эдебири .

    Также в актёрском составе значатся рэперы Пост Малоун (Мен Рей) и Айс Кьюб (Суперфлай), звезда «Чем мы заняты в тени» Натасия Деметриу (Вингнат) и комик Хэннибал Бересс (Чингис Лягушка).

    Сет Роген раскрыл актёрский состав озвучания нового мультфильма про Черепашек-ниндзя

    В режиссёрское кресло сел Джефф Роу («Митчеллы против машин»), а по сюжету четыре брата-черепахи пытаются завоевать любовь Нью-Йорка, противостоя армии мутантов.

    Премьера мультфильма состоится 4 августа. 

    Тизер-трейлер

    Логотип новых «Черепашек-ниндзя»

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