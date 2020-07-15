Шарлиз Терон хотела бы сыграть в еще одном фильме с Киану Ривзом

Шарлиз Терон в интервью The Hollywood Reporter рассказала, что была бы счастлива еще раз сыграть в одном фильме с Киану Ривзом.

Послушайте, как только мне позвонят и предложат, я соглашусь. Мне только нужно сказать, где и когда я должна появиться. Киану — один из моих любимых людей во всем мире. Я люблю его. Я уважаю его, восхищаюсь им и благодарна за то, что смогла сняться с ним в двух фильмах. Мы оба оказались на новом этапе развития нашей карьеры. «Джон Уик» сильно повлиял на «Взрывную блондинку».

В ответ на это журналист издания заметил, что Терон в какой-то мере вдохновила «Джона Уика»: в «Сладком ноябре» героиня Шарлиз подарила персонажу Ривза собаку — за 13 лет до выхода боевика Чада Стахелски, в котором протагонисту достался пес от покойной жены!