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    Новости

    Шарлиз Терон хотела бы сыграть в еще одном фильме с Киану Ривзом

    15 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    15.07.2020
    1233
    0 минут на чтение
    Шарлиз Терон хотела бы сыграть в еще одном фильме с Киану Ривзом

    Шарлиз Терон в интервью The Hollywood Reporter рассказала, что была бы счастлива еще раз сыграть в одном фильме с Киану Ривзом.

    Послушайте, как только мне позвонят и предложат, я соглашусь. Мне только нужно сказать, где и когда я должна появиться. Киану — один из моих любимых людей во всем мире. Я люблю его. Я уважаю его, восхищаюсь им и благодарна за то, что смогла сняться с ним в двух фильмах. Мы оба оказались на новом этапе развития нашей карьеры. «Джон Уик» сильно повлиял на «Взрывную блондинку».

    В ответ на это журналист издания заметил, что Терон в какой-то мере вдохновила «Джона Уика»: в «Сладком ноябре» героиня Шарлиз подарила персонажу Ривза собаку — за 13 лет до выхода боевика Чада Стахелски, в котором протагонисту достался пес от покойной жены!

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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