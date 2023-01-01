«Шазам 2: Ярость богов» стартовал в прокате хуже «Морбиуса»

В первые выходные сиквел «Шазама» с подзаголовком «Ярость богов» собрал в американском прокате 30,5 миллиона долларов.
Это меньше, чем ранее предсказывали аналитики, ожидавшие от супергеройского блокбастера от 35 до 40 миллионов долларов.
Фильм показал один из худших результатов среди проектов DC. Меньше за первый уикэнд заработали только «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и «Чудо-женщина 1987», которые сразу вышли в стриминговых сервисах.
Более того, кинокомикс уступил даже раскритикованному «Морбиусу» с Джаредом Лето в главной роли, которые стартовал с 39,2 миллиона долларов.
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