Сиквел «Чебурашки» уже находится в работе

Сергей Гармаш, исполнивший главную роль в «Чебурашке», объявил, что в производство запустили продолжение побившего все рекорды фильма.

Картина вышла 1 января 2023 года, вскоре после чего стала самой кассовой лентой в российском прокате.

На данный момент фильм собрал около 7 миллиардов рублей. Также его уже можно посмотреть в сервисе Start, в котором он стартовал лучше любого другого релиза.