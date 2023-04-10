Сиквел «Чебурашки» уже находится в работе

Сергей Гармаш, исполнивший главную роль в «Чебурашке», объявил, что в производство запустили продолжение побившего все рекорды фильма.
Картина вышла 1 января 2023 года, вскоре после чего стала самой кассовой лентой в российском прокате.
На данный момент фильм собрал около 7 миллиардов рублей. Также его уже можно посмотреть в сервисе Start, в котором он стартовал лучше любого другого релиза.
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Импортозамещение «Смурфов» и «Флаббера» оказалось не таким плохим, как можно было подумать по агрессивной рекламе.
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