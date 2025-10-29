Симу Лю — базированный геймер! Звезда «Шан-Чи» назвал 10 любимых игр

В списке оказались как культовые RPG вроде Star Wars: The Old Republic, так и соревновательные шутеры, среди которых Valorant.
Топ-10 актера выглядит так:
StarCraft II,
Dragon Age: Origins;
Mass Effect;
Counter-Strike;
Valorant;
Halo 3;
Final Fantasy VII;
Star Wars: Knights of the Old Republic;
Diablo II;
Super Smash Bros. Melee.
Также Лю ответил на некоторые вопросы фанатов в комментариях. К примеру, его любимая раса в StarCraft 2 — протоссы, а в Valorant он мейнит смокера Клоув. Что касается Mass Effect, то артист не хочет выделять одну конкретную часть, ему нравится вся трилогия. А еще он признался, что романсил Лиару и Морриган в играх BioWare.
Где же Sleeping Dogs, за экранизацию которой Симу так топит? Актер просто не хотел быть чересчур банальным.
