Скала против скалы: второй трейлер боевика «Чёрный Адам»

Warner Bros. опубликовала второй трейлер супергеройского боевика с Дуэйном «Скалой» Джонсоном «Чёрный Адам».
Ролик показывает ещё больше сражений, раскрывает прошлое антигероя, а заодно и демонстрирует персонажей Пирса Броснана, Элдиса Ходжа и Виолы Дэвис. Да, похоже, у Уоллер везде найдутся связи!
«Чёрный Адам» расскажет историю воскресшего египтянина-раба, который получил силы богов своего пантеона. Он много тысяч лет провёл в заточении, но теперь его освободили. В картине Чёрный Адам столкнётся с другими суперами из Общества Справедливости Америки.
В мировом прокате фильм стартует 21 октября.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Хитрый план СкайнетаКомпьютер никогда не ошибается.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.