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    Скала против скалы: второй трейлер боевика «Чёрный Адам»

    9 сентября 2022
    09.09.2022
    247
    0 минут на чтение

    Warner Bros. опубликовала второй трейлер супергеройского боевика с Дуэйном «Скалой» Джонсоном «Чёрный Адам».

    Ролик показывает ещё больше сражений, раскрывает прошлое антигероя, а заодно и демонстрирует персонажей Пирса Броснана, Элдиса Ходжа и Виолы Дэвис. Да, похоже, у Уоллер везде найдутся связи!

    «Чёрный Адам» расскажет историю воскресшего египтянина-раба, который получил силы богов своего пантеона. Он много тысяч лет провёл в заточении, но теперь его освободили. В картине Чёрный Адам столкнётся с другими суперами из Общества Справедливости Америки.

    В мировом прокате фильм стартует 21 октября.

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