Скала против скалы: второй трейлер боевика «Чёрный Адам»

Warner Bros. опубликовала второй трейлер супергеройского боевика с Дуэйном «Скалой» Джонсоном «Чёрный Адам».

Ролик показывает ещё больше сражений, раскрывает прошлое антигероя, а заодно и демонстрирует персонажей Пирса Броснана, Элдиса Ходжа и Виолы Дэвис. Да, похоже, у Уоллер везде найдутся связи!

«Чёрный Адам» расскажет историю воскресшего египтянина-раба, который получил силы богов своего пантеона. Он много тысяч лет провёл в заточении, но теперь его освободили. В картине Чёрный Адам столкнётся с другими суперами из Общества Справедливости Америки.

В мировом прокате фильм стартует 21 октября.