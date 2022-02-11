Слух: Дарт Вейдер будет главным антагонистом в «Оби-Ване Кеноби»

Портал Making Star Wars со ссылкой на свои источники рассказал, что роль Дарта Вейдера в «Звездных войнах: Оби-Ван Кеноби» будет очень велика.

Первые три эпизода будут посвящены Люку Скайуокеру, Лее Органе и инквизиторам. А с третьей по шестую серию на сцену выйдет Дарт Вейдер, которого представят как главного антагониста, дергающего за ниточки.

В сериал об Оби-Ване Кеноби темный лорд ситхов будет похож на свою версию из «Звездных войн: Изгой-один», только гораздо злее, потому что за 12 лет до событий «Империя наносит ответный удар» он жаждал крови.

Также стало известно, что Том О’коннелл не только воплотит Дарта Вейдера в экшен-сценах. Ему также досталась роль джедая-забрака, похожего на Дарта Мола, но без татуировок на лице. Однако пока непонятно, пережил он Приказ 66 или его просто будет вспоминать главный герой.

Напомним, «Оби-Ван Кеноби» выйдет 25 мая 2022 года.