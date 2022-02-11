    3
    Новости

    Слух: Дарт Вейдер будет главным антагонистом в «Оби-Ване Кеноби»

    11 февраля 2022
    11.02.2022
    490
    0 минут на чтение
    С 1

    Портал Making Star Wars со ссылкой на свои источники рассказал, что роль Дарта Вейдера в «Звездных войнах: Оби-Ван Кеноби» будет очень велика.

    Первые три эпизода будут посвящены Люку Скайуокеру, Лее Органе и инквизиторам. А с третьей по шестую серию на сцену выйдет Дарт Вейдер, которого представят как главного антагониста, дергающего за ниточки.

    В сериал об Оби-Ване Кеноби темный лорд ситхов будет похож на свою версию из «Звездных войн: Изгой-один», только гораздо злее, потому что за 12 лет до событий «Империя наносит ответный удар» он жаждал  крови.

    Также стало известно, что Том О’коннелл не только воплотит Дарта Вейдера в экшен-сценах. Ему также досталась роль джедая-забрака, похожего на Дарта Мола, но без татуировок на лице. Однако пока непонятно, пережил он Приказ 66 или его просто будет вспоминать главный герой.

    Напомним, «Оби-Ван Кеноби» выйдет 25 мая 2022 года.

    Читайте также

    Слух: Дарта Вейдера в «Кеноби» сыграют три актёра

    Слух: Дарта Вейдера в «Кеноби» сыграют три актера

     Дмитрий Кинский |  10.02.2022

    Сериал стартует 25 мая, в юбилей «Новой надежды»

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Черновик 953
    0
    4475
    Сериал «Властелин колец: Кольца власти». Что это будет?

    Пришло время окунуться в Средиземье: что же нам известно об одном из самых дорогих сериалов в истории.

    Мир Horizon: Zero Dawn 11
    0
    58138
    Мир Horizon: Zero Dawn. Как погибла Земля и машины стали большими

    Рассказываем об истории и устройстве вселенной больших машин, а также о том, чего ждать от сюжета Forbidden West.

    Многогранный и вернувшийся из забытья фантаст: Джон Форд и его книги 1
    0
    67767
    Многогранный и вернувшийся из забытья фантаст: Джон Форд и его книги

    Как писателя чуть не забыли из-за неразберихи с правами.

    Короткометражка: «Гигантская Флуктуация» по рассказу Стругацких 1
    0
    199701
    Короткометражка: «Гигантская Флуктуация» по рассказу Стругацких

    Детский фильм про веру в чудо и любовь к науке. Победитель международного кинофестиваля Short To The Point в номинации лучший дебют.

    Настольная игра «Gloomhaven. Мрачная гавань: Челюсти льва» 5
    0
    145059
    Настольная игра «Gloomhaven. Мрачная гавань: Челюсти льва»

    «Челюсти льва» быстрее, дешевле и проще оригинальной игры, но не менее увлекательны.

    Роджер Леви «Платформа»
    0
    196361
    Роджер Леви «Платформа». Антиутопия далёкого будущего

    Социальная фантастика с оригинальными идеями.

    1
    0
    195252
    Сериал «Карамора»: первые впечатления. Вампиры Серебряного века от Данилы Козловского

    Оцениваем сериал по первым сериям: много натужного неймдроппинга и оголения ради оголения. Но всё искупает Филипп Янковский!

    Обзор комикса «История научной фантастики в комиксах». Это база!
    0
    243753
    Обзор комикса «История научной фантастики в комиксах». Это база!

    Путешествие сквозь пространство и время по следам первых фантастов — и вплоть до наших дней.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить