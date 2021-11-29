Слух: действие новой Bioshock развернется сразу в двух городах

По данным твиттер-аккаунта Oops Leaks, новую Bioshock, которая сейчас носит рабочий подзаголовок Isolation, делают на движке Unreal Engine 5.
Но интереснее всего информация о том, что в игре будет сразу два враждующих друг с другом города — верхний (свободный) и нижний (изолированный). Похожая концепция, кстати, используется в сериале «Аркейн».
А за разработку отвечают ветераны Irrational Game, а также люди, прежде работавшие над Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3, Deus Ex: MD и другими тайтлами.
Bioshock Isolation должны анонсировать в начале 2022 года.
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