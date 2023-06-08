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    Новости

    Слух: фильм Кевина Файги по «Звездным войнам» все еще жив

    8 июня 2023
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    08.06.2023
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    0 минут на чтение
    Слух: фильм Кевина Файги по «Звездным войнам» все еще жив

    Инсайдер MyTimeToShineHello со ссылкой на свои источники рассказал, что фильм Кевина Файги по «Звездным войнам» все еще находится в производстве.

    Более того, в картине якобы должна появиться Мара Джейд, но насколько будет велика ее роль, пока непонятно.

    Напомним, девушка когда-тор была Рукой Императора, контрабандисткой, а позднее — мастером-джедаем и членом высшего совета Нового ордена джедаев, который основал Люк Скайуокер.

    В марте СМИ сообщили, что Disney убрала из активной разработки «Эскадрилью «Изгой»» Пэтти Дженкинс и фильм по «Звездным войнам» Кевина Файги.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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