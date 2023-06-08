Слух: фильм Кевина Файги по «Звездным войнам» все еще жив

Инсайдер MyTimeToShineHello со ссылкой на свои источники рассказал, что фильм Кевина Файги по «Звездным войнам» все еще находится в производстве.

Более того, в картине якобы должна появиться Мара Джейд, но насколько будет велика ее роль, пока непонятно.

Напомним, девушка когда-тор была Рукой Императора, контрабандисткой, а позднее — мастером-джедаем и членом высшего совета Нового ордена джедаев, который основал Люк Скайуокер.

В марте СМИ сообщили, что Disney убрала из активной разработки «Эскадрилью «Изгой»» Пэтти Дженкинс и фильм по «Звездным войнам» Кевина Файги.