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    Новости

    Слух: в 2021 году выйдет самостоятельное дополнение для Ghost of Tsushima

    24 июня 2021
    24.06.2021
    793
    0 минут на чтение
    Слух: в 2021 году выйдет самостоятельное дополнение для Ghost of Tsushima

    Блогер DealerGaming  опубликовал сегодня в твиттере загадочное сообщение, согласно которому Ghost of Tsushima «расширяется до новых горизонтов».

    Трактовать это можно по-разному, но вскоре после этого инсайдер и один из ведущих подкаста XboxEra под ником Shpeshal_Nick уточнил, что речь идет о самостоятельном дополнении на базе оригинальной игры — Ghost of Ikishima.

    То есть, проект по своей сути будет напоминать Uncharted: The Lost Legacy и Spider-Man: Miles Morales. А местом действия, судя по названию, станет Икисима, также известная как остров Ики, что в Цусимском проливе. Релиз должен состояться до конца 2021 года.

    Кроме того, исайдер рассказал, что на презентации Sony будет некий сюрприз. Предположительно, новая State of Play пройдет в июле.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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