Слух: в 2021 году выйдет самостоятельное дополнение для Ghost of Tsushima

Блогер DealerGaming опубликовал сегодня в твиттере загадочное сообщение, согласно которому Ghost of Tsushima «расширяется до новых горизонтов».

Трактовать это можно по-разному, но вскоре после этого инсайдер и один из ведущих подкаста XboxEra под ником Shpeshal_Nick уточнил, что речь идет о самостоятельном дополнении на базе оригинальной игры — Ghost of Ikishima.

То есть, проект по своей сути будет напоминать Uncharted: The Lost Legacy и Spider-Man: Miles Morales. А местом действия, судя по названию, станет Икисима, также известная как остров Ики, что в Цусимском проливе. Релиз должен состояться до конца 2021 года.

Кроме того, исайдер рассказал, что на презентации Sony будет некий сюрприз. Предположительно, новая State of Play пройдет в июле.