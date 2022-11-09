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    Новости

    Слух: звезда «Викингов» присоединится к сериалу «Дюна: Сестринство»

    9 ноября 2022
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    09.11.2022
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    1 минута на чтение
    Слух: звезда «Викингов» присоединится к сериалу «Дюна: Сестринство»

    По данным портала The Illuminerdi, специализирующегося на новостях кино и сериалов, актёрский состав грядущего шоу «Дюна: Сестринство» может пополниться звездой «Викингов» Трэвисом Фиммелом. Сейчас актёр, известный по роли викинга Рагнара, якобы ведёт переговоры об участии в проекте.

    О его персонаже почти ничего неизвестно. Источники пишут, что герой Фиммела — это сирота, страдающий от травмы одиночества и выросший на опустошённой планете. Он сбегает из этой жизни, чтобы присоединиться к военным.

    Если переговоры пройдут успешно, Фиммел составит компанию Индире Варме («Игра престолов», «Кеноби»), Эмили Уотсон («Чернобыль») и Ширли Хендерсон («Гарри Поттер»). Первая воплотит императрицу Наталью — «королевскую особу», что состоит в браке с императором Коррино. А Уотсон и Хендерсон сыграют сыграют сестёр Харконнен.

    Действие «Сестринства» развернётся за 10 тысяч лет до событий первой книги. В центре сюжета окажутся сёстры Харконнен, которые выступят «против угрозы всему человечеству».

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