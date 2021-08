Слышь, купи Skyrim! Bethesda опять перевыпустит игру с новым контентом

Bethesda в рамках QuakeCon 2021 анонсировала… еще одно переиздание The Elder Scrolls V: Skyrim, на этот раз приуроченное к десятилетию игры.

Кажется, мем с Тоддом Говардом, требующим купить «Скайрим», зашел слишком далеко.

В Anniversary Edition войдут все дополнения, а также более 500 предметов из Creation Club: задания, подземелья, боссы, оружия и заклинания.

Обладатели Special Edition смогут обновиться до Anniversary за некую сумму, которую разработчики пока что не раскрывают.

Новая версия Skyrim выйдет 11 ноября 2021 года на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК.

Также Bethesda выпустила ремастер Quake для PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. А позднее обновленная игра станет доступна пользователям PS5 и XSX/S.

Классический шутер теперь поддерживает 4К-разрешение и может похвастаться улучшенными моделями, освещением и так далее.

В состав ремастера входят дополнения The Scourge of Armagon, Dissolution of Eternity, Dimension of the Past и Dimension of the Machine.