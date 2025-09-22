СМИ: четвертый сезон «Ведьмака» стал самым дорогим в сериале

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Дмитрий Кинский
22 сентября 17:35
По данным портала Redanian Intelligence, четвертый сезон «Ведьмака» оказался самым дорогим в истории сериала.
Его бюджет составляет 221 миллион долларов. Это значит, на каждый эпизод в среднем потратили 27 миллионов.
Для сравнения, дебютный (и самый тепло принятый) сезон стоил 92 миллиона долларов, второй — 176 миллионов, а третий — 175 миллионов. Также не забываем про спин-оффы «Происхождение» и «Крысы», на которые ушло 51 и 21 миллион соответственно.
С учетом двух анимационных полнометражек и заключительного пятого сезона общий бюджет «Ведьмака» может превысить 900 миллионов долларов.
Премьера четвертого сезона «Ведьмака» состоится 30 октября. Тогда же, по слухам, выйдет многострадальный спецэпизод «Крысы».

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

