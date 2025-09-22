СМИ: четвертый сезон «Ведьмака» стал самым дорогим в сериале

По данным портала Redanian Intelligence, четвертый сезон «Ведьмака» оказался самым дорогим в истории сериала.
Его бюджет составляет 221 миллион долларов. Это значит, на каждый эпизод в среднем потратили 27 миллионов.
Для сравнения, дебютный (и самый тепло принятый) сезон стоил 92 миллиона долларов, второй — 176 миллионов, а третий — 175 миллионов. Также не забываем про спин-оффы «Происхождение» и «Крысы», на которые ушло 51 и 21 миллион соответственно.
С учетом двух анимационных полнометражек и заключительного пятого сезона общий бюджет «Ведьмака» может превысить 900 миллионов долларов.
Премьера четвертого сезона «Ведьмака» состоится 30 октября. Тогда же, по слухам, выйдет многострадальный спецэпизод «Крысы».
