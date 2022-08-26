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    Новости

    СМИ: DC нашла своего Кевина Файги, который займется развитием киновселенной

    26 августа 2022
    26.08.2022
    340
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    СМИ: DC нашла аналог Кевина Файги, который займется развитием киновселенной

    Сразу несколько изданий вроде The Hollywood Reporter и Variety рассказали со ссылкой на свои источники, что Warner Bros. Discovery нашла человека, который займется развитием киновселенной DC.

    Им должен стать продюсер Дэн Лин, работавший над «Аладдином» Гая Ричи, «Шерлоком Холмсом» с Робертом Дауни-младшим и «Годзиллой против Конга».

    Контракт он пока не подписал, но все идет к этому. Если сделка будет заключена, то Лин станет аналогом Кевина Файги из Marvel Studios. И он будет отчитываться только перед главой WBD Дэвидом Заславом.

    Его кандидатуру считают идеальной, поскольку у Дэна есть опыт в производстве как фильмов, так и сериалов.

    Но есть нюанс: у его продюсерской компании Rideback есть действующие договоренности с Disney и Universal. Поэтому Warner Bros. Discovery может выкупить часть акций студии.

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