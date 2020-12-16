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    Новости

    СМИ: Disney может выпустить часть будущих фильмов сразу в онлайн-кинотеатре

    16 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    16.12.2020
    822
    0 минут на чтение
    СМИ: Disney может выпустить часть будущих фильмов сразу в онлайн-кинотеатре

    Журналисты The Wrap со ссылкой на свои источники рассказали, что Disney может выпустить некоторые крупные фильмы сразу в стриминговом сервисе.

    Компания будет рассматривать такой вариант, если прокату картины угрожает пандемия или другие факторы.

    Вместе с этим на такой случай Disney разрабатывает контракты для актеров, режиссеров, сценаристов и продюсеров, которые нужны для того, чтобы авторы могли получить «скорректированную компенсацию».

    Любопытно, что речь идет лишь о проектах, производство которых только начинается. К примеру, под новую политику попадает «Черная пантера 2».

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     Кот-император |  12.12.2020

    Это если опять ничего не перенесут.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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