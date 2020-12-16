СМИ: Disney может выпустить часть будущих фильмов сразу в онлайн-кинотеатре

Журналисты The Wrap со ссылкой на свои источники рассказали, что Disney может выпустить некоторые крупные фильмы сразу в стриминговом сервисе.
Компания будет рассматривать такой вариант, если прокату картины угрожает пандемия или другие факторы.
Вместе с этим на такой случай Disney разрабатывает контракты для актеров, режиссеров, сценаристов и продюсеров, которые нужны для того, чтобы авторы могли получить «скорректированную компенсацию».
Любопытно, что речь идет лишь о проектах, производство которых только начинается. К примеру, под новую политику попадает «Черная пантера 2».
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Кот-император | 12.12.2020
Это если опять ничего не перенесут.
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