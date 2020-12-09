СМИ: Эндрю Гарфилд сыграет Питера Паркера в «Человеке-пауке 3»

Журналисты Collider со ссылкой на свои источники рассказали, что авторы «Человеке-паука 3» действительно собираются — вот это поворот! — раскрыть тему мультивселенной.

Издание подтвердило, что Эндрю Гарфилд повторит роль дружелюбного соседа. Также Marvel и Sony ведут переговоры с Тоби Магуайром. Более того, Кирстен Данст вновь предстанет в образе Мэри Джейн, а Эмма Стоун сыграет Гвен Стейси.

Прежде стало известно, что Джейми Фокс снова исполнит роль Электро из «Нового Человека-паука 2», а Альфред Молина — Доктора Осьминога из «Человека-паука 2» Сэма Рэйми.

Еще в актерском составе числятся Том Холланд, Зендая, Бенедикт Камбербэтч, Джейкоб Баталон, Тони Револори и Мариса Томей.

«Человек-паук 3» выйдет 17 декабря 2021 года.