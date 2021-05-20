СМИ: главным злодеем «Ведьмака: Истоки крови» станет Король Дикой Охоты

Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники рассказал, что главным злодеем приквела «Ведьмака» с подзаголовком «Истоки крови» станет Эредин Бреакк Глас, также известный как Король Дикой Охоты.
Героя сыграет Джейкоб Коллинс-Леви, появлявшийся в сериалах вроде «Белая принцесса» и «Молодой Валландер».
Интересно, что во втором сезоне «Ведьмака» роль того же персонажа досталась другому актеру — Сэму Хэзелдайну («Ворон» и «Механик: Воскрешение»).
Это может быть связано с тем, что авторы «Истоков крови» хотят показать более молодую версию лидера Дикой Охоты.
Скорее всего, приквел «Ведьмака» выйдет в 2022 году.
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