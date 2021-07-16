СМИ: HBO Max запустил в работу еще два анимационных спин-оффа «Игры престолов»

По данным The Hollywood Reporter, HBO Max запустил в производство еще несколько анимационных проектов во вселенной «Игры престолов».

Сюжет одного из них развернется в Йи Ти, регионе на дальнем востоке Эссоса, который никогда прежде не показывали.

Итого у HBO Max в работе находятся уже три мультсериала по «Игре престолов». О первом стало известно еще в начале этого года, но подробностей пока нет.

Также выяснилось, что один из спин-оффов по неизвестным причинам «заморозили» — речь о сериале «Блошиное дно».

Самый ближайший спин-офф «Игры престолов» — «Дом дракона», который выйдет в начале 2022 года.