СМИ: HBO Max запустил в работу еще два анимационных спин-оффа «Игры престолов»

По данным The Hollywood Reporter, HBO Max запустил в производство еще несколько анимационных проектов во вселенной «Игры престолов».
Сюжет одного из них развернется в Йи Ти, регионе на дальнем востоке Эссоса, который никогда прежде не показывали.
Итого у HBO Max в работе находятся уже три мультсериала по «Игре престолов». О первом стало известно еще в начале этого года, но подробностей пока нет.
Также выяснилось, что один из спин-оффов по неизвестным причинам «заморозили» — речь о сериале «Блошиное дно».
Самый ближайший спин-офф «Игры престолов» — «Дом дракона», который выйдет в начале 2022 года.
Читайте также
СМИ: HBO работает над мультсериалом во вселенной «Игры престолов»
Но не факт, что ему дадут «зеленый свет».
Deadline: HBO работает над тремя новыми спин-оффами «Игры престолов»
Подробностей пока мало.
СМИ: Джордж Мартин подписал масштабный пятилетний договор с HBO
Нас ждёт больше сериалов по вселенной «Игры престолов». А «Ветра Зимы» пока в процессе.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.