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    Новости

    СМИ: HBO Max запустил в работу еще два анимационных спин-оффа «Игры престолов»

    16 июля 2021
    16.07.2021
    471
    0 минут на чтение
    СМИ: HBO Max запустил в работу еще два анимационных спин-оффа «

    По данным The Hollywood Reporter, HBO Max запустил в производство еще несколько анимационных проектов во вселенной «Игры престолов».

    Сюжет одного из них развернется в Йи Ти, регионе на дальнем востоке Эссоса, который никогда прежде не показывали.

    Итого у HBO Max в работе находятся уже три мультсериала по «Игре престолов». О первом стало известно еще в начале этого года, но подробностей пока нет.

    Также выяснилось, что один из спин-оффов по неизвестным причинам «заморозили» — речь о сериале «Блошиное дно».

    Самый ближайший спин-офф «Игры престолов» — «Дом дракона», который выйдет в начале 2022 года.

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