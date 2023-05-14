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    Новости

    СМИ: Николас Холт может сыграть Супермена или Лекса Лютора в фильме Джеймса Ганна

    14 мая 2023
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    14.05.2023
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    The Hollywood Reporter раскрывает детали кастинга и возможный актёрский состав фильма «Супермен: Наследие» Джеймса Ганна. Согласно изданию, финальные пробы намечены на конец мая — начало июня.

    В данный момент главный претендент на роль Кларка Кента — Дэвид Коренсвет, известный по хоррору «Пэрл» и сериалам «Политик» и «Голливуд». Также среди кандидатов на роль значатся Том Бритни («Гений») и Эндрю Ричардсон («Экстраполяции»).

    На главную роль претендует и Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости», «Великая», «Ренфилд»), причём актёр пробуется сразу на роли антагониста и протагониста — Супермена и его заклятого врага, Лекса Лютора.

    СМИ: Николас Холт может сыграть Супермена или Лекса Лютора в фильме Джеймса Ганна 

    Дэвид Коренсвет (слева) и Николаст Холт(справа)

    На роль журналистки Лоис Лейн пока нет лидирующей претендентки. Среди актрис, которые могут получить эту партию, — звезда «Сексуального просвещения» Эмма Макки, Фиби Дайневор («Бриджертоны») и Самара Уивинг («Крик 6»).

    На роль также претендует Рэйчел Броснахэн, известная по сериалу «Удивительная миссис Мэйзел». Однако СМИ пишут, что, несмотря на отличные пробы, актриса не подходит героине по возрасту.

    СМИ: Николас Холт может сыграть Супермена или Лекса Лютора в фильме Джеймса Ганна  1

    Самара Уивинг, Эмма Маки, Рэйчел Броснахэн, Фиби Дайневор

    Фильм должен выйти 11 июля 2025 года.

    «Супермен: Наследие» станет началом новой киновселенной DC.

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