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    Новости

    СМИ: съемки «Бэтмена» Мэтта Ривза продолжатся в сентябре

    20 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    20.08.2020
    3692
    0 минут на чтение
    СМИ: съемки «Бэтмена» Мэтта Ривза продолжатся в сентябре

    Журналисты The Wrap со ссылкой на свои источники рассказали, что съемки «Бэтмена» Мэтта Ривза в Великобритании продолжатся в начале сентября.

    До пандемии коронавируса съемки картины длились около 7 недель. А после у авторов в планах были еще примерно 11 недель производства.

    О сюжете картины на данный момент известно крайне мало. Прежде режиссер говорил, что это будет «очень личный» фильм о Темном рыцаре, а не история его происхождения.

    «Бэтмен» выйдет 1 октября 2021 года. Первый трейлер, скорее всего, покажут на грядущем ивенте DC FanDome, который пройдет 22 августа.

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    Но режиссер его сразу же раскусил.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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