СМИ: съемки «Бэтмена» Мэтта Ривза продолжатся в сентябре

Журналисты The Wrap со ссылкой на свои источники рассказали, что съемки «Бэтмена» Мэтта Ривза в Великобритании продолжатся в начале сентября.

До пандемии коронавируса съемки картины длились около 7 недель. А после у авторов в планах были еще примерно 11 недель производства.

О сюжете картины на данный момент известно крайне мало. Прежде режиссер говорил, что это будет «очень личный» фильм о Темном рыцаре, а не история его происхождения.

«Бэтмен» выйдет 1 октября 2021 года. Первый трейлер, скорее всего, покажут на грядущем ивенте DC FanDome, который пройдет 22 августа.