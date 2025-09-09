КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах
Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!

Классика

Докуфикшн: научно-популярные фильмы, снятые как реальные
Лучшая фантастика: 100 фильмов, которые нужно посмотреть
Новости

СМИ: сериалу по «Заклятию» дали «зеленый свет»

Дмитрий Кинский
9 сентября 20:32
1 минута на чтение
Издание Variety сообщило, что HBO Max дал «зеленый свет» сериалу по «Заклятию», который находился в производстве с 2023 года.
Вместе с этим стало известно, что шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступит Нэнси Вон («Джессика Джонс»).
Детали сюжета все еще находятся в секрете. Известно лишь то, что сериал продолжит историю, начатую в фильмах серии.
Новость поступила на фоне оглушительного успеха четвертого «Заклятия», который собрал 194 миллиона долларов — это лучший старт проката в истории хорроров.
Также ранее СМИ сообщили, что Warner Bros. хочет снять приквел «Заклятия», но пока без подробностей.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

В России делают MMORPG про брата Рюрика

Новости

Про Шерлока Холмса снимут мультсериал для взрослых
В основу лягут книги Николаса Серкомба, а не Конана Дойла.

Новости

Эмма Майерс хотела бы сыграть Макс из Life is Strange

Новости

Amazon отказался от прав на «Колесо времени» (если верить инсайдеру)
Но права не вернутся к наследникам.

Новости

Вин Дизель создаст продолжение забытого фэнтези и вернёт с пенсии Майкла Кейна
Фильм оказался успешен на стримингах.

Новости

Манга «Магическая битва» получила продолжение. Там на Землю вторгаются пришельцы!

Новости

«Чебурашка» получит новый мультсериал

Новости

Раскрыт актер на роль Весемира в 4 сезоне «Ведьмака». Он играл в «Гарри Поттере»
Ким Бодния покинул проект из-за конфликта в расписании.

Новости

Тизер-трейлер «Достать ножи: Проснись, мертвец»

Новости

«Я люблю Снежную королеву» — трейлер фэнтези «Ледяная башня»
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты