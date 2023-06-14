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    СМИ: сиквелу «Флэша» дадут «зеленый свет», если он соберет в прокате на уровне «Бэтмена»

    14 июня 2023
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    14.06.2023
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    СМИ: сиквелу «Флэша» дадут «зеленый свет», если он с

    Издание The Wrap со ссылкой на свои источники сообщило, что Warner Bros. рассматривает потенциальный сиквел «Флэша» Энди Мускетти.

    Фильму дадут «зеленый свет», если он пройдет тест на кассовые сборы. Точнее, его сборы должны быть примерно на уровне «Бэтмена» Мэтта Ривза, который заработал во всем мире 770 миллионов долларов.

    При этом работа над сценарием продолжения уже идет. Над ним работает Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик, написавший «Аквамена».

    Остается только один вопрос: если сиквел все же одобрят, то будет ли он частью нового канона киновселенной DC или войдет в линейку DC Elseworlds вместе с «Бэтменом» и «Джокером»?

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    Редактор
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