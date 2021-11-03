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    СМИ: звезда «Мумии» исполнит главную роль в новом фильме Зака Снайдера

    3 ноября 2021
    03.11.2021
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    Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщило, что София Бутелла («Мумия» 2017 года и «Взрывная блондинка») исполнит главную роль в фантастической картине «Мятежная Луна» Зака Снайдера.

    Напомним, именитый режиссер подписал большой контракт с Netflix после коммерческого успеха его «Армии мертвецов».

    Сюжет фильма разворачивается в мирной колонии на краю галактики, которой угрожает армия тирана Белисариуса. Поэтому жители отправляют молодую девушку с загадочным прошлым на поиски воинов с соседних планет, чтобы дать отпор злодеям.

    Как отмечает сам Зак Снайдер, блокбастер отчасти вдохновлен работами Акиры Куросавы. И, возможно, ему удастся превратить фильм в полноценную киновселенную.

    Полноценное производство «Мятежной Луны» должно стартовать в 2022 году.

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    Тот самый фильм, который вдохновлён работами Куросавы и «Звёздными войнами».

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