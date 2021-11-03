СМИ: звезда «Мумии» исполнит главную роль в новом фильме Зака Снайдера

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщило, что София Бутелла («Мумия» 2017 года и «Взрывная блондинка») исполнит главную роль в фантастической картине «Мятежная Луна» Зака Снайдера.

Напомним, именитый режиссер подписал большой контракт с Netflix после коммерческого успеха его «Армии мертвецов».

Сюжет фильма разворачивается в мирной колонии на краю галактики, которой угрожает армия тирана Белисариуса. Поэтому жители отправляют молодую девушку с загадочным прошлым на поиски воинов с соседних планет, чтобы дать отпор злодеям.

Как отмечает сам Зак Снайдер, блокбастер отчасти вдохновлен работами Акиры Куросавы. И, возможно, ему удастся превратить фильм в полноценную киновселенную.

Полноценное производство «Мятежной Луны» должно стартовать в 2022 году.