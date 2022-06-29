СМИ: звезда «Твин Пикс» Кайл Маклоклен сыграет в сериале по Fallout от Amazom

По данным Variety, к грядущему сериалу по Fallout присоединились ещё три актёра. Подробностей о персонажах пока нет.

Кайл Маклоклен («Твин Пикс», «Дюна»);

Аарон Мотен («Однажды ночью», «Моцарт в джунглях);

Cелия Мендес-Джонс («Опустошение», «Колесо Времени»).

Ранее СМИ написали, что в сериале сыграют Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка», «Tomb Raider: Лара Крофт») и Элла Пернел («Шершни», «Аркейн»). Информации по их персонажам тоже нет, но Deadline считает, что Гоггинсу досталась роль гуля.

Шоураннерами сериала от Amazon выступят Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт») и Грэхэм Вагнер («Кремниевая долина»), а также авторы «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан. В качестве исполнительных продюсеров выступают глава Bethesda Game Studios Тодд Говард и руководитель издательского направления Bethesda Джеймс Альтман.

Съёмки планируют начать до конца 2022-го.