    3
    Новости

    СМИ: звезда «Твин Пикс» Кайл Маклоклен сыграет в сериале по Fallout от Amazom

    29 июня 2022
    29.06.2022
    698
    0 минут на чтение

    По данным Variety, к грядущему сериалу по Fallout присоединились ещё три актёра. Подробностей о персонажах пока нет.

    • Кайл Маклоклен («Твин Пикс», «Дюна»);
    • Аарон Мотен («Однажды ночью», «Моцарт в джунглях);
    • Cелия Мендес-Джонс («Опустошение», «Колесо Времени»).

    Ранее СМИ написали, что в сериале сыграют Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка», «Tomb Raider: Лара Крофт») и Элла Пернел («Шершни», «Аркейн»). Информации по их персонажам тоже нет, но Deadline считает, что Гоггинсу досталась роль гуля.

    Шоураннерами сериала от Amazon выступят Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт») и Грэхэм Вагнер («Кремниевая долина»), а также авторы «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан. В качестве исполнительных продюсеров выступают глава Bethesda Game Studios Тодд Говард и руководитель издательского направления Bethesda Джеймс Альтман.

    Съёмки планируют начать до конца 2022-го.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Рафал Косик «Чётки» 
    0
    21833
    Рафал Косик «Чётки». Иллюзорная Варшава грядущего

    Польская антиутопия в духе Филипа Дика.

    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again
    0
    163281
    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again

    «Это. Было. Странно».

    «Оби-Ван Кеноби» — это «Последние джедаи» от сериалов? Разбираем драматургию сезона 11
    0
    137322
    «Оби-Ван Кеноби» — это «Последние джедаи» от сериалов? Разбираем драматургию сезона

    Как перестать беспокоиться и победить в себе Дарта Вейдера? Отвечает новый сериал по «Звёздным войнам»!

    Фантасты на полставки 10
    0
    189483
    Фантасты на полставки

    Авторы, которые прославились в других направлениях литературы прежде, чем попробовать себя в фантастике.

    Марина и Сергей Дяченко «Масштаб» 
    0
    247583
    Марина и Сергей Дяченко «Масштаб». Нечто большее, чем просто фантастические детективы

    Последняя книга знаменитого дуэта.

    «Мир Юрского периода: Господство 3
    0
    294140
    «Мир Юрского периода: Господство»: да что вы, динозавров не видели?

    Фильм неплох сам по себе (даже вернули главных героев «Парка»!), но по сути добивает франшизу.

    Неснятые продолжения знаменитых кинокомиксов
    0
    380488
    Неснятые продолжения знаменитых кинокомиксов

    Про «Бэтмена» Бёртона, «Супермена» от него же и невезучего «Судью Дредда» с Карлом Урбаном. 

    Обзор новой игры про черепашек-ниндзя Shredder's Revenge. Красиво, но скучно 5
    0
    454438
    Обзор новой игры про черепашек-ниндзя Shredder’s Revenge. Красиво, но скучно

    Кавабанга!

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить