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    Новости

    Star Wars: Eclipse, Alan Wake 2 и Dune: Spice Wars — что показали на The Game Awards 2021

    10 декабря 2021
    10.12.2021
    1493
    2 минуты на чтение
    Смотрим церемонию The Game Awards 2021 1

    Сегодня ночью прошла церемония The Game Awards 2021, в рамках которой обнародовали список победителей премии и показали совершенно новые (и не очень) игры.

    Ранее ведущий и организатор Джефф Кили обещал, что на трансляции будет пять сюрпризов, калибр которых сопоставим с Elden Ring.

    Мы будем собрали самые интересные анонсы и ролики с церемонии.

    Senua’s Saga: Hellblade 2

    Ninja Theory после длительного молчания поделилась первым геймплейным трейлером Senua’s Saga: Hellblade 2, в котором героиня и ее соплеменники сталкиваются с раненым великаном.

    Star Wars: Eclipse

    Quantic Dream показала кинематографический трейлер своей игры во вселенной «Звездных войн» — Star Wars: Eclipse.

    Wonder Woman

    Студия Monolith, известная по Middle-earth, показала трейлер игры про Чудо-женщину.

    Это будет экшен в открытом мире с системой NEMESIS.

    Alan Wake II

    Remedy наконец-то анонсировала продолжение Alan Wake и представила первый тизер-трейлер грядущей игры — это будет сурвайвл-хоррор.

    Релиз состоится в 2023 году.

    «Соник в кино 2»

    Первый трейлер продолжения «Соника в кино» — с Тейлзом, Доктором Роботником и Наклзом.

    Horizon: Forbidden West

    Новый (и весьма короткий) трейлер Horizon: Forbidden West. Игра выйдет в 2022 году.

    Final Fantasy VII

    Ремейк Final Fantasy VII выйдет 16 декабря на ПК в Epic Games Store.

    Destiny 2

    Bungie опубликовала стильный трейлер дополнения The Witch Queen для Destiny 2, в котором Стражам придется столкнуться лицом к лицу с Саватун.

    Аддон выйдет 22 февраля.

    Slitterhead

    Bokeh Game Studio, основанная создателем Silent Hill и Gravity Rush Кэйитиро Тоямой, представила трейлер своей новой игры — Slitterhead.

    Музыку пишет Акира Ямаока.

    Nightingale

    Студия Inflexion Games, которую основал Аарин Флинн из BioWare, анонсировала сурвайвл-игру под названием Nightingale.

    Somerville

    Новый трейлер Somerville — игры от создателей Inside и Limbo, основавших свою студию Jumpship.

    Cuphead

    Студия MDHR показала дополнение The Delicious Last Course с новым островом для Cuphead.

    Оно выйдет 30 июня 2022 года.

    Sonic Frontiers

    SEGA анонсировала новую игру про Соника, которая с виду напоминает Halo Infinite и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, — Sonic Frontiers.

    Релиз состоится в конце 2022 года.

    Suicide Squad: Kill the Justice League

    Новый трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League, в котором показали отрывки из сюжетных заставок и геймплей.

    Релиз состоится в 2022 году.

    Forspoken

    Игра выйдет 24 мая 2022 года на PS5 и ПК.

    Warhammer 40.000: Space Marine 2

    Saber Interactive анонсировала Warhammer 40.000: Space Marine 2 и показала дебютный кинематографический трейлер.

    Dune: Spice Wars

    Студия Shiro Games, ответственная за Northgard, анонсировала 4Х-стратегию под названием Dune: Spice Wars.

    Игра выйдет в раннем доступе в 2022 году.

    Tiny Tina’s Wonderlands

    Игра выйдет 25 марта 2022 года.

    Star Trek: Resurgence

    Выходцы из Telltale представили Star Trek: Resurgence. Она выйдет в 2022 году на ПК и консолях.

    A Plague Tale: Requiem

    Новый трейлер A Plague Tale: Requiem. Игра выйдет в 2022 году.

    Dying Light 2: Stay Human

    Techland опубликовала кинематографический трейлер Dying Light 2: Stay Human.

    Релиз 4 февраля 2022 года.

    GTFO

    Хоррор-шутер GTFO вышел из раннего доступа.

    Halo

    Стриминговый сервис Paramount+ показал тизер-трейлер сериала по мотивам Halo.

    Elden Ring

    Игра от FromSoftware и Джорджа Мартина выйдет 25 февраля 2022 года.

    Победители TGA 2021

    • Лучшая инди-игра: Kena: Bridge of Spirits;
    • Лучшая актерская игра: Мэгги Робертсон (Леди Димитреску);
    • Лучшая экшен-игра: Returnal;
    • Лучший художественный дизайн: Deathloop;
    • Лучшая мобильная игра: Genshin Impact;
    • Лучшая ролевая игра: Tales of Arise;
    • Лучший мультиплеер: It Takes Two;
    • Выбор игроков: Halo: Infinite;
    • Лучший саундтрек: Nier Replicant;
    • Лучший нарратив: Marvel’s Guardians of the Galaxy;
    • Лучшая экшен-адвенчура: Metroid Dread;
    • Лучшая поддержка игры: Final Fantasy XIV;
    • Лучшая постановка: Deathloop;
    • Лучшая киберспортивная игра: League of Legends;
    • Лучшая семейная игра: It Takes Two;
    • Лучший файтинг: Guilty Gear -Strive-;
    • Самая ожидаемая игра: Elden Ring;
    • Игра года: It Takes Two.
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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