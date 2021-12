Star Wars: Eclipse, Alan Wake 2 и Dune: Spice Wars — что показали на The Game Awards 2021

Сегодня ночью прошла церемония The Game Awards 2021, в рамках которой обнародовали список победителей премии и показали совершенно новые (и не очень) игры.

Ранее ведущий и организатор Джефф Кили обещал, что на трансляции будет пять сюрпризов, калибр которых сопоставим с Elden Ring.

Мы будем собрали самые интересные анонсы и ролики с церемонии.

Senua’s Saga: Hellblade 2

Ninja Theory после длительного молчания поделилась первым геймплейным трейлером Senua’s Saga: Hellblade 2, в котором героиня и ее соплеменники сталкиваются с раненым великаном.

Star Wars: Eclipse

Quantic Dream показала кинематографический трейлер своей игры во вселенной «Звездных войн» — Star Wars: Eclipse.

Wonder Woman

Студия Monolith, известная по Middle-earth, показала трейлер игры про Чудо-женщину.

Это будет экшен в открытом мире с системой NEMESIS.

Alan Wake II

Remedy наконец-то анонсировала продолжение Alan Wake и представила первый тизер-трейлер грядущей игры — это будет сурвайвл-хоррор.

Релиз состоится в 2023 году.

«Соник в кино 2»

Первый трейлер продолжения «Соника в кино» — с Тейлзом, Доктором Роботником и Наклзом.

Horizon: Forbidden West

Новый (и весьма короткий) трейлер Horizon: Forbidden West. Игра выйдет в 2022 году.

Final Fantasy VII

Ремейк Final Fantasy VII выйдет 16 декабря на ПК в Epic Games Store.

Destiny 2

Bungie опубликовала стильный трейлер дополнения The Witch Queen для Destiny 2, в котором Стражам придется столкнуться лицом к лицу с Саватун.

Аддон выйдет 22 февраля.

Slitterhead

Bokeh Game Studio, основанная создателем Silent Hill и Gravity Rush Кэйитиро Тоямой, представила трейлер своей новой игры — Slitterhead.

Музыку пишет Акира Ямаока.

Nightingale

Студия Inflexion Games, которую основал Аарин Флинн из BioWare, анонсировала сурвайвл-игру под названием Nightingale.

Somerville

Новый трейлер Somerville — игры от создателей Inside и Limbo, основавших свою студию Jumpship.

Cuphead

Студия MDHR показала дополнение The Delicious Last Course с новым островом для Cuphead.

Оно выйдет 30 июня 2022 года.

Sonic Frontiers

SEGA анонсировала новую игру про Соника, которая с виду напоминает Halo Infinite и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, — Sonic Frontiers.

Релиз состоится в конце 2022 года.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Новый трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League, в котором показали отрывки из сюжетных заставок и геймплей.

Релиз состоится в 2022 году.

Forspoken

Игра выйдет 24 мая 2022 года на PS5 и ПК.

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Saber Interactive анонсировала Warhammer 40.000: Space Marine 2 и показала дебютный кинематографический трейлер.

Dune: Spice Wars

Студия Shiro Games, ответственная за Northgard, анонсировала 4Х-стратегию под названием Dune: Spice Wars.

Игра выйдет в раннем доступе в 2022 году.

Tiny Tina’s Wonderlands

Игра выйдет 25 марта 2022 года.

Star Trek: Resurgence

Выходцы из Telltale представили Star Trek: Resurgence. Она выйдет в 2022 году на ПК и консолях.

A Plague Tale: Requiem

Новый трейлер A Plague Tale: Requiem. Игра выйдет в 2022 году.

Dying Light 2: Stay Human

Techland опубликовала кинематографический трейлер Dying Light 2: Stay Human.

Релиз 4 февраля 2022 года.

GTFO

Хоррор-шутер GTFO вышел из раннего доступа.

Halo

Стриминговый сервис Paramount+ показал тизер-трейлер сериала по мотивам Halo.

Elden Ring

Игра от FromSoftware и Джорджа Мартина выйдет 25 февраля 2022 года.

Победители TGA 2021