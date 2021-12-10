Star Wars: Eclipse, Alan Wake 2 и Dune: Spice Wars — что показали на The Game Awards 2021

Сегодня ночью прошла церемония The Game Awards 2021, в рамках которой обнародовали список победителей премии и показали совершенно новые (и не очень) игры.
Ранее ведущий и организатор Джефф Кили обещал, что на трансляции будет пять сюрпризов, калибр которых сопоставим с Elden Ring.
Мы будем собрали самые интересные анонсы и ролики с церемонии.
Senua’s Saga: Hellblade 2
Ninja Theory после длительного молчания поделилась первым геймплейным трейлером Senua’s Saga: Hellblade 2, в котором героиня и ее соплеменники сталкиваются с раненым великаном.
Star Wars: Eclipse
Quantic Dream показала кинематографический трейлер своей игры во вселенной «Звездных войн» — Star Wars: Eclipse.
Wonder Woman
Студия Monolith, известная по Middle-earth, показала трейлер игры про Чудо-женщину.
Это будет экшен в открытом мире с системой NEMESIS.
Alan Wake II
Remedy наконец-то анонсировала продолжение Alan Wake и представила первый тизер-трейлер грядущей игры — это будет сурвайвл-хоррор.
Релиз состоится в 2023 году.
«Соник в кино 2»
Первый трейлер продолжения «Соника в кино» — с Тейлзом, Доктором Роботником и Наклзом.
Horizon: Forbidden West
Новый (и весьма короткий) трейлер Horizon: Forbidden West. Игра выйдет в 2022 году.
Final Fantasy VII
Ремейк Final Fantasy VII выйдет 16 декабря на ПК в Epic Games Store.
Destiny 2
Bungie опубликовала стильный трейлер дополнения The Witch Queen для Destiny 2, в котором Стражам придется столкнуться лицом к лицу с Саватун.
Аддон выйдет 22 февраля.
Slitterhead
Bokeh Game Studio, основанная создателем Silent Hill и Gravity Rush Кэйитиро Тоямой, представила трейлер своей новой игры — Slitterhead.
Музыку пишет Акира Ямаока.
Nightingale
Студия Inflexion Games, которую основал Аарин Флинн из BioWare, анонсировала сурвайвл-игру под названием Nightingale.
Somerville
Новый трейлер Somerville — игры от создателей Inside и Limbo, основавших свою студию Jumpship.
Cuphead
Студия MDHR показала дополнение The Delicious Last Course с новым островом для Cuphead.
Оно выйдет 30 июня 2022 года.
Sonic Frontiers
SEGA анонсировала новую игру про Соника, которая с виду напоминает Halo Infinite и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, — Sonic Frontiers.
Релиз состоится в конце 2022 года.
Suicide Squad: Kill the Justice League
Новый трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League, в котором показали отрывки из сюжетных заставок и геймплей.
Релиз состоится в 2022 году.
Forspoken
Игра выйдет 24 мая 2022 года на PS5 и ПК.
Warhammer 40.000: Space Marine 2
Saber Interactive анонсировала Warhammer 40.000: Space Marine 2 и показала дебютный кинематографический трейлер.
Dune: Spice Wars
Студия Shiro Games, ответственная за Northgard, анонсировала 4Х-стратегию под названием Dune: Spice Wars.
Игра выйдет в раннем доступе в 2022 году.
Tiny Tina’s Wonderlands
Игра выйдет 25 марта 2022 года.
Star Trek: Resurgence
Выходцы из Telltale представили Star Trek: Resurgence. Она выйдет в 2022 году на ПК и консолях.
A Plague Tale: Requiem
Новый трейлер A Plague Tale: Requiem. Игра выйдет в 2022 году.
Dying Light 2: Stay Human
Techland опубликовала кинематографический трейлер Dying Light 2: Stay Human.
Релиз 4 февраля 2022 года.
GTFO
Хоррор-шутер GTFO вышел из раннего доступа.
Halo
Стриминговый сервис Paramount+ показал тизер-трейлер сериала по мотивам Halo.
Elden Ring
Игра от FromSoftware и Джорджа Мартина выйдет 25 февраля 2022 года.
Победители TGA 2021
- Лучшая инди-игра: Kena: Bridge of Spirits;
- Лучшая актерская игра: Мэгги Робертсон (Леди Димитреску);
- Лучшая экшен-игра: Returnal;
- Лучший художественный дизайн: Deathloop;
- Лучшая мобильная игра: Genshin Impact;
- Лучшая ролевая игра: Tales of Arise;
- Лучший мультиплеер: It Takes Two;
- Выбор игроков: Halo: Infinite;
- Лучший саундтрек: Nier Replicant;
- Лучший нарратив: Marvel’s Guardians of the Galaxy;
- Лучшая экшен-адвенчура: Metroid Dread;
- Лучшая поддержка игры: Final Fantasy XIV;
- Лучшая постановка: Deathloop;
- Лучшая киберспортивная игра: League of Legends;
- Лучшая семейная игра: It Takes Two;
- Лучший файтинг: Guilty Gear -Strive-;
- Самая ожидаемая игра: Elden Ring;
- Игра года: It Takes Two.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.