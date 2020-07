Смотрим показ игр для Xbox Series X

В 19:00 по МСК стартовала презентация Microsft, в рамках которой она в течение часа будет демонстрировать игры для Xbox Series X.

Так, компания обещает показать Halo Infinite — это гвоздь программы. А инсайдеры уверенно говорят об анонсе новой Fable. Также наверняка не обойдется без Hellblade II.

Мы будем в реальном времени обновлять заметку.

Прямая трансляция

Halo Infinite

Брифинг Microsoft начался с Halo Infinite. Разработчики показали 8 минут геймплея. Судя по всему, геймеров ждут большие открытые локации.

У игры сразу же появилась страница в Steam— она выйдет в конце 2020 года.

State of Decay 3

Следом состоялся анонс State of Decay 3, в трейлере которой показали… оленя-зомби! Что любопытно, это эксклюзив Xbox Series X. Игра не выйдет на текущем поколении.

Everwild

Авторы Sea of Thieves представили новую игру — Everwild.

Tell Me Why

Dontnod показала новый трейлер Tell Me Why и объявила, что первая глава выйдет 27 августа, а остальные две 3 и 10 сентября.

Ori and the Will of the Wisps

Moon Studios пообещала, что обладатели Xbox Series X смогут сыграть в Ori and the Will of the Wisps в 4K и 120 FPS.

Avowed

Obsidian анонсировала новую фэнтезийную ролевую игру с видом от первого лица Avowed, которая по духу напоминает смесь Skyrim и Pillars of Eternity.

Psychonauts 2

Не обошлось и без нового психоделического трейлера Psychonauts 2. К слову, Джек Блэк записал песню для игры!

Destiny 2: Beyond Light

Bungie показала новый трейлер следующего дополнения «За гранью света». Лутер-шутер появится в Game Pass в сентябре.

S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC Game World неожиданно показала дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Релиз состоится на Xbox Series X (Game Pass в том числе) и ПК. Это временный эксклюзив Microsoft.

Warhammer 40K Darktide

Студия Fatshark, ответственная за Vermintide, анонсировала кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide. В Steam появилась страница игры — релиз запланирован на 2021 год.

Материал дополняется.