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    Новости

    Смотрим показ игр для Xbox Series X

    23 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    23.07.2020
    150
    1 минута на чтение
    Смотрим показ игр для Xbox Series X

    В 19:00 по МСК стартовала презентация Microsft, в рамках которой она в течение часа будет демонстрировать игры для Xbox Series X.

    Так, компания обещает показать Halo Infinite — это гвоздь программы. А инсайдеры уверенно говорят об анонсе новой Fable. Также наверняка не обойдется без Hellblade II.

    Мы будем в реальном времени обновлять заметку.

    Прямая трансляция

    Halo Infinite

    Брифинг Microsoft начался с Halo Infinite. Разработчики показали 8 минут геймплея. Судя по всему, геймеров ждут большие открытые локации.

    У игры сразу же появилась страница в Steam— она выйдет в конце 2020 года.

    State of Decay 3

    Следом состоялся анонс State of Decay 3, в трейлере которой показали… оленя-зомби! Что любопытно, это эксклюзив Xbox Series X. Игра не выйдет на текущем поколении.

    Everwild

    Авторы Sea of Thieves представили новую игру — Everwild.

    Tell Me Why

    Dontnod показала новый трейлер Tell Me Why и объявила, что первая глава выйдет 27 августа, а остальные две 3 и 10 сентября.

    Ori and the Will of the Wisps

    Moon Studios пообещала, что обладатели Xbox Series X смогут сыграть в Ori and the Will of the Wisps в 4K и 120 FPS.

    Avowed

    Obsidian анонсировала новую фэнтезийную ролевую игру с видом от первого лица Avowed, которая по духу напоминает смесь Skyrim и Pillars of Eternity.

    Psychonauts 2

    Не обошлось и без нового психоделического трейлера Psychonauts 2. К слову, Джек Блэк записал песню для игры!

    Destiny 2: Beyond Light

    Bungie показала новый трейлер следующего дополнения «За гранью света». Лутер-шутер появится в Game Pass в сентябре.

    S.T.A.L.K.E.R. 2

    GSC Game World неожиданно показала дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Релиз состоится на Xbox Series X (Game Pass в том числе) и ПК. Это временный эксклюзив Microsoft.

    Warhammer 40K Darktide

    Студия Fatshark, ответственная за Vermintide, анонсировала кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide. В Steam появилась страница игры — релиз запланирован на 2021 год.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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