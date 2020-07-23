Смотрим показ игр для Xbox Series X

В 19:00 по МСК стартовала презентация Microsft, в рамках которой она в течение часа будет демонстрировать игры для Xbox Series X.
Так, компания обещает показать Halo Infinite — это гвоздь программы. А инсайдеры уверенно говорят об анонсе новой Fable. Также наверняка не обойдется без Hellblade II.
Мы будем в реальном времени обновлять заметку.
Прямая трансляция
Halo Infinite
Брифинг Microsoft начался с Halo Infinite. Разработчики показали 8 минут геймплея. Судя по всему, геймеров ждут большие открытые локации.
У игры сразу же появилась страница в Steam— она выйдет в конце 2020 года.
State of Decay 3
Следом состоялся анонс State of Decay 3, в трейлере которой показали… оленя-зомби! Что любопытно, это эксклюзив Xbox Series X. Игра не выйдет на текущем поколении.
Everwild
Авторы Sea of Thieves представили новую игру — Everwild.
Tell Me Why
Dontnod показала новый трейлер Tell Me Why и объявила, что первая глава выйдет 27 августа, а остальные две 3 и 10 сентября.
Ori and the Will of the Wisps
Moon Studios пообещала, что обладатели Xbox Series X смогут сыграть в Ori and the Will of the Wisps в 4K и 120 FPS.
Avowed
Obsidian анонсировала новую фэнтезийную ролевую игру с видом от первого лица Avowed, которая по духу напоминает смесь Skyrim и Pillars of Eternity.
Psychonauts 2
Не обошлось и без нового психоделического трейлера Psychonauts 2. К слову, Джек Блэк записал песню для игры!
Destiny 2: Beyond Light
Bungie показала новый трейлер следующего дополнения «За гранью света». Лутер-шутер появится в Game Pass в сентябре.
S.T.A.L.K.E.R. 2
GSC Game World неожиданно показала дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Релиз состоится на Xbox Series X (Game Pass в том числе) и ПК. Это временный эксклюзив Microsoft.
Warhammer 40K Darktide
Студия Fatshark, ответственная за Vermintide, анонсировала кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide. В Steam появилась страница игры — релиз запланирован на 2021 год.
Материал дополняется.
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