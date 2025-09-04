КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Странные, страшные и психоделические советские мультфильмы
Как Жорж Мельес изобрёл кинофантастику и спецэффекты
Кто играет новую Лару Крофт в сериале Amazon

Кот-император
4 сентября 09:00
375
1 минута на чтение
Роль Лары Крофт, расхитительницы гробниц и искательницы приключений, в новом сериале сыграет Софи Тёрнер. Актриса хорошо известна по ролям Сансы Старк в «Игре престолов» и Джин Грей в «Людях Икс».
Сериал по серии игр Tomb Raider снимается для сервиса Amazon. Шоураннером будет Фиби Уоллер-Бридж, создательница комедийного сериала «Дрянь»; она же пишет сценарий. Режиссёром будет Джонатан Ван Тюллекен («Отбросы», «Сёгун»). Съёмки начнутся 19 января 2026 года.

Софи Тёрнер в сериале «Особо опасна»

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

