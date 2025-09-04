Кто играет новую Лару Крофт в сериале Amazon

Роль Лары Крофт, расхитительницы гробниц и искательницы приключений, в новом сериале сыграетСофи Тёрнер. Актриса хорошо известна по ролям Сансы Старк в «Игре престолов» и Джин Грей в «Людях Икс».
Сериал по серии игр Tomb Raider снимается для сервиса Amazon. Шоураннером будет Фиби Уоллер-Бридж, создательница комедийного сериала «Дрянь»; она же пишет сценарий. Режиссёром будет Джонатан Ван Тюллекен («Отбросы», «Сёгун»). Съёмки начнутся 19 января 2026 года.
Софи Тёрнер в сериале «Особо опасна»
